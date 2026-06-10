'Almanya Kaçak Göçmenleri Türkiye'ye Gönderiyor' İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya’nın Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında geri gönderdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. DMM, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın sadece Türk vatandaşları için uygulandığını da belirtti.
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Sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında göçmenlerle ilgili çıkan haberlere yalanlama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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