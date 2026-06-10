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'Almanya Kaçak Göçmenleri Türkiye'ye Gönderiyor' İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi

'Almanya Kaçak Göçmenleri Türkiye'ye Gönderiyor' İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 20:54
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya’nın Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında geri gönderdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. DMM, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın sadece Türk vatandaşları için uygulandığını da belirtti.

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Sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında göçmenlerle ilgili çıkan haberlere yalanlama geldi.

Sosyal medyada ve bazı medya kuruluşlarında göçmenlerle ilgili çıkan haberlere yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya’nın ülkede kaçak olarak bulunan Suriye, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerin vatandaşlarını Türkiye’ye gönderdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iadesi hukuken mümkün değildir. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır.

Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın yalnızca ilgili resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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