Türkiye’nin Önde Gelen Yedek Parça Üreticisi İflas Etti: Yaklaşık 40 Yıldır Faaliyet Gösteriyordu

Ekonomim’de yer alan habere göre, 200’den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunan yedek parça üreticisi Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflas kararı, mahkeme tarafından onaylanarak resmen ilan edildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmedildi.

Kurulduğu 1989 yılından bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli yedek parça üreten şirket, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumundaydı.

Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsallar, rulman mafsalları ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.