Türkiye’nin Önde Gelen Yedek Parça Üreticisi İflas Etti: Yaklaşık 40 Yıldır Faaliyet Gösteriyordu
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Araç direksiyonu ve süspansiyonu için yedek parça üreten ve 1989 yılından beri faaliyette olan Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mahkeme kararıyla resmen iflas etti. Şirketin 200 çalışanı ve yıllık 5 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunuyordu.
Kaynak: Ekonomim
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Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve krediye erişimin zorlaşması nedeniyle firmalar zor zamanlar yaşıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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