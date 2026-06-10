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Türkiye’nin Önde Gelen Yedek Parça Üreticisi İflas Etti: Yaklaşık 40 Yıldır Faaliyet Gösteriyordu

Türkiye’nin Önde Gelen Yedek Parça Üreticisi İflas Etti: Yaklaşık 40 Yıldır Faaliyet Gösteriyordu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 20:11
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Araç direksiyonu ve süspansiyonu için yedek parça üreten ve 1989 yılından beri faaliyette olan Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mahkeme kararıyla resmen iflas etti. Şirketin 200 çalışanı ve yıllık 5 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunuyordu.

Kaynak: Ekonomim

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Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve krediye erişimin zorlaşması nedeniyle firmalar zor zamanlar yaşıyor.

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ve krediye erişimin zorlaşması nedeniyle firmalar zor zamanlar yaşıyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre, 200’den fazla çalışanı ve yıllık 5 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunan yedek parça üreticisi Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflas kararı, mahkeme tarafından onaylanarak resmen ilan edildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli ve 2025/1202 sayılı kararı ile şirketin iflasına hükmedildi.

Kurulduğu 1989 yılından bu yana yolcu araçları ile hafif ticari araçlar için yüksek kaliteli yedek parça üreten şirket, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu konumundaydı.

Yıllık 5 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ve 7 bin farklı ürün çeşidine sahip olan firma; aftermarket (satış sonrası pazar) için stabilizatör bağlantıları, rot başları, aksiyal mafsallar, rulman mafsalları ve yatak kolları gibi kritik parçalar üretiyordu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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