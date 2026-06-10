Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Düzenleme 1 Temmuz’da Yürürlüğe Girecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trafik kazaları sonrasında sigorta şirketi tarafından atanacak eksper, sistem tarafından otomatik olarak atanacak. Eksper; hasar tespiti, değer kaybı ve tazminat süreçlerini yönetecek. Yeni sistemle birlikte 40 bin lira hasar oluşan kazalar için eksper atanması zorunlu olacak. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle değer kaybı başvuruları araç sahibi tarafından yapılacak ve vekâletle işlem yürüten komisyoncu ve aracıların etkisi azaltılacak.
Kaynak: Gazete Oksijen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce pilot bölge olarak Ordu ve Bursa’da uygulanan yeni trafik sigortası sistemi, 1 Temmuz’dan itibaren yurt genelinde yürürlükte olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aracılar ortadan kaldırılacak.
Trafik kazasında limit 40 bin lira olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın