Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Düzenleme 1 Temmuz’da Yürürlüğe Girecek

Yeni sistemle birlikte trafik sigortasında 40 bin TL ve üzerindeki hasarlarda eksper atanması zorunlu hâle gelecek. Bu tutarın altındaki hasarlarda ise tarafların anlaşması hâlinde süreç daha basit şekilde ilerleyebilecek. Ancak araç sahibi veya sigorta şirketinin talebi hâlinde düşük tutarlı dosyalara da eksper atanabilecek.

Hasar tespitini gerçekleştirecek eksperlerin görevlendirilmesini yalnızca sigorta şirketleri değil, araç sahipleri de talep edebilecek. Böylece mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar doğrudan sistem üzerinden eksper atanmasını isteyebilecek.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak sistemde, araç sahibinin kazaya ilişkin belgeleri sisteme yüklemesiyle dosya oluşturulacak. Eksper, hasar tespitiyle birlikte aracın değer kaybını da hesaplayacak.