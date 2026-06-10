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Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Düzenleme 1 Temmuz’da Yürürlüğe Girecek

Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Düzenleme 1 Temmuz’da Yürürlüğe Girecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 19:09
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Trafik kazaları sonrasında sigorta şirketi tarafından atanacak eksper, sistem tarafından otomatik olarak atanacak. Eksper; hasar tespiti, değer kaybı ve tazminat süreçlerini yönetecek. Yeni sistemle birlikte 40 bin lira hasar oluşan kazalar için eksper atanması zorunlu olacak. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle değer kaybı başvuruları araç sahibi tarafından yapılacak ve vekâletle işlem yürüten komisyoncu ve aracıların etkisi azaltılacak.

Kaynak: Gazete Oksijen

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Daha önce pilot bölge olarak Ordu ve Bursa’da uygulanan yeni trafik sigortası sistemi, 1 Temmuz’dan itibaren yurt genelinde yürürlükte olacak.

Daha önce pilot bölge olarak Ordu ve Bursa’da uygulanan yeni trafik sigortası sistemi, 1 Temmuz’dan itibaren yurt genelinde yürürlükte olacak.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında kaza yapan araçlar yetkili servis, anlaşmalı servis veya kaporta-boya işletmelerine götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme yüklenecek. Belgelerin sisteme aktarılmasının ardından eksper otomatik olarak atanacak ve hasar tespiti bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemle, trafik kazalarına ilişkin hasar ve değer kaybı süreçlerinde standart bir uygulamaya geçilmiş olacak.

Aracılar ortadan kaldırılacak.

Aracılar ortadan kaldırılacak.

Düzenlemenin en önemli değişikliklerinden biri, hasar ve değer kaybı başvurularının doğrudan araç sahibi tarafından yapılacak olması. Böylece vekâletle işlem yürüten komisyoncu ve aracıların süreçteki etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Özellikle kaza sonrasında araç sahiplerine ulaşarak yüksek komisyonlar karşılığında işlem yürüten aracı yapıların sistem dışında bırakılması hedefleniyor.

Trafik kazasında limit 40 bin lira olacak.

Trafik kazasında limit 40 bin lira olacak.

Yeni sistemle birlikte trafik sigortasında 40 bin TL ve üzerindeki hasarlarda eksper atanması zorunlu hâle gelecek. Bu tutarın altındaki hasarlarda ise tarafların anlaşması hâlinde süreç daha basit şekilde ilerleyebilecek. Ancak araç sahibi veya sigorta şirketinin talebi hâlinde düşük tutarlı dosyalara da eksper atanabilecek.

Hasar tespitini gerçekleştirecek eksperlerin görevlendirilmesini yalnızca sigorta şirketleri değil, araç sahipleri de talep edebilecek. Böylece mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar doğrudan sistem üzerinden eksper atanmasını isteyebilecek.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak sistemde, araç sahibinin kazaya ilişkin belgeleri sisteme yüklemesiyle dosya oluşturulacak. Eksper, hasar tespitiyle birlikte aracın değer kaybını da hesaplayacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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