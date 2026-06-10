e-Devlet Çöktü mü? e-Devlet'e Siber Saldırı mı Düzenlendi? DMM'den Jet Açıklama!
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Sosyal medya platformlarında ve bazı dijital mecralarda hızla yayılan 'E-Devlet Kapısı siber saldırıya uğradı' ve 'E-Devlet sistemi tamamen çöktü' iddiaları, kısa sürede günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin güvenliği konusunda endişe yaratmaya çalışan bu iddiaların ardından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) jet hızıyla resmi bir açıklama yayınlayarak duruma açıklık getirdi.
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e-Devlet çöktü mü?
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e-Devlet'e neden girilmiyor? e-Devlet'e girişte sorun mu var?
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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