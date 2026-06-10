e-Devlet Çöktü mü? e-Devlet'e Siber Saldırı mı Düzenlendi? DMM'den Jet Açıklama!

Peki, kullanıcıların zaman zaman karşılaştığı yavaşlık veya sayfa yüklenemedi hatasının arkasındaki gerçek sebep ne? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, e-Devlet altyapısında meydana gelen anlık aksaklıkların sebebini net bir şekilde açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, sistemde yaşanan dönemsel yoğunluklar ve eş zamanlı olarak yürütülen teknik iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde geçici erişim kısıtlamaları veya gecikmeler yaşanabildiği aktarıldı.

Platformda planlı bir modernizasyon ve altyapı güçlendirme mesaisi yürütülüyor. Vatandaşların kamu hizmetlerine çok daha hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi adına başlatılan bu teknik çalışmaların, çok kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefliyor.