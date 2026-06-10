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e-Devlet Çöktü mü? e-Devlet'e Siber Saldırı mı Düzenlendi? DMM'den Jet Açıklama!

e-Devlet Çöktü mü? e-Devlet'e Siber Saldırı mı Düzenlendi? DMM'den Jet Açıklama!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 17:01
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Sosyal medya platformlarında ve bazı dijital mecralarda hızla yayılan 'E-Devlet Kapısı siber saldırıya uğradı' ve 'E-Devlet sistemi tamamen çöktü' iddiaları, kısa sürede günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin güvenliği konusunda endişe yaratmaya çalışan bu iddiaların ardından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) jet hızıyla resmi bir açıklama yayınlayarak duruma açıklık getirdi.

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e-Devlet çöktü mü?

e-Devlet çöktü mü?

Sosyal medyada e-Devlet'in çöktü ve siber saldırıya uğradığı iddiaları gündem oldu. İddialar artınca  Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yayımladı.

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, E-Devlet Kapısı’nın dijital altyapısında herhangi bir siber saldırının, veri güvenliği açığının ya da sistemsel bir çöküşün kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı. Vatandaşların kişisel verilerinin en üst düzey koruma kalkanıyla muhafaza edildiği belirtilirken, ortaya atılan iddiaların hiçbir somut gerçeğe dayanmadığı ifade edildi. Dijital platformlarda dolaşıma sokulan manipülatif içeriklerin, kamuoyunda panik yaratma amacı taşıdığına dikkat çekildi.

e-Devlet'e neden girilmiyor? e-Devlet'e girişte sorun mu var?

e-Devlet'e neden girilmiyor? e-Devlet'e girişte sorun mu var?

Peki, kullanıcıların zaman zaman karşılaştığı yavaşlık veya sayfa yüklenemedi hatasının arkasındaki gerçek sebep ne? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, e-Devlet altyapısında meydana gelen anlık aksaklıkların sebebini net bir şekilde açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, sistemde yaşanan dönemsel yoğunluklar ve eş zamanlı olarak yürütülen teknik iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde geçici erişim kısıtlamaları veya gecikmeler yaşanabildiği aktarıldı.

Platformda planlı bir modernizasyon ve altyapı güçlendirme mesaisi yürütülüyor. Vatandaşların kamu hizmetlerine çok daha hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi adına başlatılan bu teknik çalışmaların, çok kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefliyor.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
twitter.com

'Bazı sosyal medya hesapları ve dijital mecralarda yer alan, “E-Devlet Kapısı’na siber saldırı gerçekleştirildiği” ve “sistemin çöktüğü” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. E-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği zafiyeti veya sistemsel çökme söz konusu değildir.

E-Devlet altyapısında yaşanan yoğunluk ve sürdürülen teknik iyileştirme çalışmaları nedeniyle, sistemin bazı hizmetlerinde geçici erişim sorunları yaşanabilmektedir.

Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

Kamuoyunun yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması, doğrulanmamış ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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