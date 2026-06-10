Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammı İçin Oran Verdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.71 olarak açıklandı. Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 16.61 oldu. Memur ve emekliler yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alıyor. Kesin zam oranı için ise son bir veri kaldı. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla Temmuz ayında emeklinin alacağı zam oranı belli olmuş olacak. Peki tahminler neler? Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak?

Ekonomist Muhammet Bayram, verileri tek tek hesaplayarak zam tahmininde bulundu. CNN Türk canlı yayınına katılan Bayram, şunları dedi:

“5 aylık kümülatif toplam enflasyon oranımız %16,61 oldu. Ama geçen sene başında zaten bu seneyi ilgilendiren zam farklarımız da %16,67'ydi. Yani şu anda 5 aylık enflasyonla beraber verilen zamlar erimiş oldu. Beklentinin biraz üzerindeydi ve bununla beraber yıllık enflasyonda artış serisi devam ediyor. Haziran ayında da yıllık enflasyonda bir artış olacak. Yani burada bir miktar alarm zillerinin çaldığını söyleyebiliriz.”