Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammı İçin Oran Verdi
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Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammında. Yılda iki kez maaş zammı alan memur ve emekliler şimdi Temmuz 2026’yı bekliyor. Emekli zam oranı ne kadar olacak?
Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşını son verilerle hesaplayarak oran verdi.
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"Alarm zilleri çalıyor."
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Ekonomist Muhammet Bayram, emekli zammı için oran verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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