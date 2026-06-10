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Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammı İçin Oran Verdi

Ekonomist Muhammet Bayram Emekli Zammı İçin Oran Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 16:52
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Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammında. Yılda iki kez maaş zammı alan memur ve emekliler şimdi Temmuz 2026’yı bekliyor. Emekli zam oranı ne kadar olacak?

Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşını son verilerle hesaplayarak oran verdi. 

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"Alarm zilleri çalıyor."

"Alarm zilleri çalıyor."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.71 olarak açıklandı. Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 16.61 oldu. Memur ve emekliler yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alıyor. Kesin zam oranı için ise son bir veri kaldı. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla Temmuz ayında emeklinin alacağı zam oranı belli olmuş olacak. Peki tahminler neler? Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak?

Ekonomist Muhammet Bayram, verileri tek tek hesaplayarak zam tahmininde bulundu. CNN Türk canlı yayınına katılan Bayram, şunları dedi:

“5 aylık kümülatif toplam enflasyon oranımız %16,61 oldu. Ama geçen sene başında zaten bu seneyi ilgilendiren zam farklarımız da %16,67'ydi. Yani şu anda 5 aylık enflasyonla beraber verilen zamlar erimiş oldu. Beklentinin biraz üzerindeydi ve bununla beraber yıllık enflasyonda artış serisi devam ediyor. Haziran ayında da yıllık enflasyonda bir artış olacak. Yani burada bir miktar alarm zillerinin çaldığını söyleyebiliriz.”

Ekonomist Muhammet Bayram, emekli zammı için oran verdi.

Ekonomist Muhammet Bayram, emekli zammı için oran verdi.

Ekonomist Muhammet Bayram’a göre Haziran enflasyonu yüzde 1.5 gelecek. Yüzde 18 rakamını telaffuz eden Bayram, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu da toplam enflasyonu yüzde 18 civarına çıkartacaktır. Yani aslına bakarsanız SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon farkıyla beraber burada yüzde 18'lik bir zam artışı alacak diyebiliriz. Bu hakkı ceplerine koymaları gerekiyor.

Memurlara, memur ve memur emeklilerine geldiğimizde burada toplu sözleşme kaynaklı bir zam farkı söz konusu. 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklileri için yüzde 12,41 oldu. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre memur emeklisi biraz daha az zam alacak diyebiliriz.

Hane halkının en fazla harcama yaptığı kalem konut, ulaşım ve gıda. Şu an 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 18'lik bir zam farkı olursa Temmuz ayında 23 bin 600 ila 24 bin TL civarına gelecek.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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