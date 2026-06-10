article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gram Altın Çakılıyor Diye Karalar Bağlayanlar Dikkat: Ekonomist Mahfi Eğilmez Altın Gerçeğini Açıkladı

Gram Altın Çakılıyor Diye Karalar Bağlayanlar Dikkat: Ekonomist Mahfi Eğilmez Altın Gerçeğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 11:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yıl sonunda yaklaşık 10 bin TL’ye ulaşacağı tahmin edilen altın fiyatlarında beklenmedik düşüş yaşanıyor. Son ayların en düşük seviyesine ulaşan altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Yatırımcı “Altın düşecek mi?”, “Altın yükselecek mi?” Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez’den altın paylaşımı geldi. X hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “Altın son aylardaki değer kaybına karşılık yıllık reel getirisi en yüksek yatırım aracı olmuş” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?", "Gram altın yeniden ne zaman yükselecek?" soruları araştırılıyor.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?", "Gram altın yeniden ne zaman yükselecek?" soruları araştırılıyor.

Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki hareketlilik, altın fiyatlarında ezber bozan bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Yıl sonuna doğru gram altının 10 bin TL seviyelerine kadar tırmanabileceği yönündeki iyimser tahminlerin aksine, piyasalarda sert ve beklenmedik bir geri çekilme yaşanıyor. Son ayların en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, hem elinde altın bulunduran küçük yatırımcıyı hem de piyasaya yeni girmeyi planlayanları derin bir belirsizliğe sürükledi.

Piyasalarda yaşanan bu düşüş trendiyle birlikte arama motorlarında 'Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?' ve 'Gram altın yeniden ne zaman yükselecek?' sorularının trafiği tavan yaptı. Yatırımcılar geleceğe yönelik güvenli bir liman ararken, ekonomi dünyasının duayen isimlerinden Mahfi Eğilmez’den ezber bozan bir çıkış geldi.

Altın yıllık bazda en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Altın yıllık bazda en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Eğilmez, altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüşlerin yarattığı panik havasını dağıtacak bir analiz sundu. Eğilmez yaptığı paylaşımda, altının son aylardaki değer kaybına karşılık, yıllık bazda reel getirisi en yüksek yatırım aracı olma özelliğini koruduğunu ifade etti. Ünlü ekonomist, 'Altın son aylardaki değer kaybına karşılık yıllık reel getirisi en yüksek yatırım aracı olmuş' dedi.

(İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın