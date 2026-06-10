Gram Altın Çakılıyor Diye Karalar Bağlayanlar Dikkat: Ekonomist Mahfi Eğilmez Altın Gerçeğini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıl sonunda yaklaşık 10 bin TL’ye ulaşacağı tahmin edilen altın fiyatlarında beklenmedik düşüş yaşanıyor. Son ayların en düşük seviyesine ulaşan altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Yatırımcı “Altın düşecek mi?”, “Altın yükselecek mi?” Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez’den altın paylaşımı geldi. X hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “Altın son aylardaki değer kaybına karşılık yıllık reel getirisi en yüksek yatırım aracı olmuş” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?", "Gram altın yeniden ne zaman yükselecek?" soruları araştırılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın yıllık bazda en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın