Gram Altın Çakılıyor Diye Karalar Bağlayanlar Dikkat: Ekonomist Mahfi Eğilmez Altın Gerçeğini Açıkladı

Son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki hareketlilik, altın fiyatlarında ezber bozan bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Yıl sonuna doğru gram altının 10 bin TL seviyelerine kadar tırmanabileceği yönündeki iyimser tahminlerin aksine, piyasalarda sert ve beklenmedik bir geri çekilme yaşanıyor. Son ayların en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, hem elinde altın bulunduran küçük yatırımcıyı hem de piyasaya yeni girmeyi planlayanları derin bir belirsizliğe sürükledi.

Piyasalarda yaşanan bu düşüş trendiyle birlikte arama motorlarında 'Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?' ve 'Gram altın yeniden ne zaman yükselecek?' sorularının trafiği tavan yaptı. Yatırımcılar geleceğe yönelik güvenli bir liman ararken, ekonomi dünyasının duayen isimlerinden Mahfi Eğilmez’den ezber bozan bir çıkış geldi.