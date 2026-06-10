Yatırımcılar Şokta: Altın Fiyatlarında Beklenmedik Çöküş! Ons ve Gram Altın Tepetaklak Oldu

ABD'ye ait bir helikopterin vurulmasının ardından Washington yönetiminin İran'a karşı yeni askeri operasyonlar başlatması, küresel finans dengelerini sarstı. Bu gelişmeyle birlikte tırmanan enerji maliyetleri ve kalıcı enflasyon endişeleri, faiz getirisi olmayan altından çıkışları hızlandırdı. Yaşanan bu kırılma sonucunda ons altın, 23 Mart tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek 4 bin 200 dolar sınırının altına indi.

Uluslararası piyasalarda güne 4 bin 255 dolar seviyesinden giriş yapan ons altın, günün ilerleyen saatlerinde satış baskısıyla karşılaştı. Gün içinde en yüksek 4 bin 257 doları test eden ons, ardından hızla geri çekilerek en düşük 4 bin 173 doları gördü. Piyasalardaki hareketlilik sürerken ons altın 4 bin 174 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sürmesi ve merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam edebileceği korkusunun bu düşüşte büyük rol oynadığını belirtiyor.

Küresel piyasalardaki bu sert düşüş dalgası, yurt içindeki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Güne 6 bin 316 lira seviyesinde başlayan gram altın, ons altındaki kayıplara paralel olarak hızla değer kaybetti. Günün en yüksek seviyesini açılışta gören gram altın, satışların yoğunlaşmasıyla birlikte gün içinde 6 bin 189 liraya kadar geriledi. İç piyasada gram altın şu sıralar 6 bin 190 lira seviyesinden alıcı buluyor. Piyasalar, bölgeden gelecek yeni haber akışlarına ve ateşkes ihtimallerine odaklanmış durumda.