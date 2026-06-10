Yatırımcılar Şokta: Altın Fiyatlarında Beklenmedik Çöküş! Ons ve Gram Altın Tepetaklak Oldu
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Ortadoğu’da tırmanan askeri hareketlilik küresel piyasaları altüst ederken, güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin enerji maliyetlerini artırması, ons altını son ayların en düşük seviyesine çekerken yurt içinde gram altın da bu sert kayıptan doğrudan etkilendi.
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Küresel piyasalarda gözler bir kez daha Ortadoğu'ya çevrilirken, bölgede artan askeri gerilim altın fiyatlarında ani bir kırılmaya yol açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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