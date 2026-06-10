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Yatırımcılar Şokta: Altın Fiyatlarında Beklenmedik Çöküş! Ons ve Gram Altın Tepetaklak Oldu

Yatırımcılar Şokta: Altın Fiyatlarında Beklenmedik Çöküş! Ons ve Gram Altın Tepetaklak Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 08:09
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Ortadoğu’da tırmanan askeri hareketlilik küresel piyasaları altüst ederken, güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin enerji maliyetlerini artırması, ons altını son ayların en düşük seviyesine çekerken yurt içinde gram altın da bu sert kayıptan doğrudan etkilendi.

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Küresel piyasalarda gözler bir kez daha Ortadoğu'ya çevrilirken, bölgede artan askeri gerilim altın fiyatlarında ani bir kırılmaya yol açtı.

Küresel piyasalarda gözler bir kez daha Ortadoğu'ya çevrilirken, bölgede artan askeri gerilim altın fiyatlarında ani bir kırılmaya yol açtı.

ABD'ye ait bir helikopterin vurulmasının ardından Washington yönetiminin İran'a karşı yeni askeri operasyonlar başlatması, küresel finans dengelerini sarstı. Bu gelişmeyle birlikte tırmanan enerji maliyetleri ve kalıcı enflasyon endişeleri, faiz getirisi olmayan altından çıkışları hızlandırdı. Yaşanan bu kırılma sonucunda ons altın, 23 Mart tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek 4 bin 200 dolar sınırının altına indi.

Uluslararası piyasalarda güne 4 bin 255 dolar seviyesinden giriş yapan ons altın, günün ilerleyen saatlerinde satış baskısıyla karşılaştı. Gün içinde en yüksek 4 bin 257 doları test eden ons, ardından hızla geri çekilerek en düşük 4 bin 173 doları gördü. Piyasalardaki hareketlilik sürerken ons altın 4 bin 174 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sürmesi ve merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam edebileceği korkusunun bu düşüşte büyük rol oynadığını belirtiyor.

Küresel piyasalardaki bu sert düşüş dalgası, yurt içindeki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Güne 6 bin 316 lira seviyesinde başlayan gram altın, ons altındaki kayıplara paralel olarak hızla değer kaybetti. Günün en yüksek seviyesini açılışta gören gram altın, satışların yoğunlaşmasıyla birlikte gün içinde 6 bin 189 liraya kadar geriledi. İç piyasada gram altın şu sıralar 6 bin 190 lira seviyesinden alıcı buluyor. Piyasalar, bölgeden gelecek yeni haber akışlarına ve ateşkes ihtimallerine odaklanmış durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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