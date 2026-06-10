Altın Fiyatlarının Düşeceği Seviye Tahmin Edildi! Dev Bankadan Yatırımcıya Kötü Haber
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Altında düşüş sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışı beklentilerinin canlı kalmasıyla baskı altında kalan ons altın, son 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 4 bin 175 dolara kadar geriledi. Yaşanan bu sert düşüşün ardından dünya çapındaki büyük finans kuruluşları ve emtia stratejistleri, altın piyasasının geleceğine dair tahminlerini revize etmeye başladı. Dev bankadan yeni altın tahmini geldi.
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Altın neden düştü?
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"Bir sonraki teknik destek seviyesi yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunuyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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