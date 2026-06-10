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Altın Fiyatlarının Düşeceği Seviye Tahmin Edildi! Dev Bankadan Yatırımcıya Kötü Haber

Altın Fiyatlarının Düşeceği Seviye Tahmin Edildi! Dev Bankadan Yatırımcıya Kötü Haber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 11:07
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Altında düşüş sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artışı beklentilerinin canlı kalmasıyla baskı altında kalan ons altın, son 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 4 bin 175 dolara kadar geriledi. Yaşanan bu sert düşüşün ardından dünya çapındaki büyük finans kuruluşları ve emtia stratejistleri, altın piyasasının geleceğine dair tahminlerini revize etmeye başladı. Dev bankadan yeni altın tahmini geldi.

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Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın fiyatlarının son dönemde petrol fiyatlarıyla olan bağının zayıfladığına dikkat çekti. Piyasalardaki ana itici gücün değiştiğini belirten Hansen, odağın enerji kaynaklı ani enflasyon endişelerinden ziyade ABD para politikasına, yükselen tahvil getirilerine ve güçlü dolar endeksine kaydığını vurguladı.

Hansen, 'Bu, piyasanın odağının enerji kaynaklı ani enflasyon dürtüsünden yavaş yavaş uzaklaşarak; ABD para politikası beklentilerine, yüksek tahvil getirilerine ve dolara doğru kaydığını gösteriyor. Enflasyon endişeleri hazine tahvil getirilerini yüksek tuttuğu ve doları desteklediği sürece, sarı metalin kırılgan kalması muhtemel' dedi.

"Bir sonraki teknik destek seviyesi yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunuyor."

"Bir sonraki teknik destek seviyesi yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunuyor."

Haziran ayında da fon çıkışlarının sürdüğünü belirten analistler, teknik seviyelere dikkat çekiyor. Standard Chartered Bank Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, yatırımcıların altın destekli fonlarda zararda bekleyen pozisyonlarını tasfiye etmeye başlaması durumunda satış baskısının daha da derinleşebileceği konusunda uyardı. 4 bin 250 dolar seviyesinde alınan en az 270 ton altının şu anda zarar bölgesinde yer aldığını ifade eden Cooper, 'Bir sonraki teknik destek seviyesi yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunuyor' dedi.

Altındaki kan kaybı üzerine bir revizyon da Citigroup'tan geldi. Bankanın emtia araştırma ekibi, önümüzdeki 3 aylık süreç için daha önce ons başına 4 bin 300 dolar olarak belirlediği altın fiyat hedefini 4 bin 000 dolara indirdi. Citigroup analistleri, merkez bankalarının fiziki altın alımlarındaki yavaşlamaya ve ETF girişlerinin durma noktasına gelmesine işaret ederek, yükseliş ivmesinin kaybolduğunu belirtti. Benzer bir uyarıda bulunan ABD merkezli araştırma şirketi Yardeni Research de ons altındaki geri çekilmenin 4 bin dolarlık sınır hattına kadar devam edebileceğinin altını çizdi.

(İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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