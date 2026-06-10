Altın Fiyatlarının Düşeceği Seviye Tahmin Edildi! Dev Bankadan Yatırımcıya Kötü Haber

Haziran ayında da fon çıkışlarının sürdüğünü belirten analistler, teknik seviyelere dikkat çekiyor. Standard Chartered Bank Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, yatırımcıların altın destekli fonlarda zararda bekleyen pozisyonlarını tasfiye etmeye başlaması durumunda satış baskısının daha da derinleşebileceği konusunda uyardı. 4 bin 250 dolar seviyesinde alınan en az 270 ton altının şu anda zarar bölgesinde yer aldığını ifade eden Cooper, 'Bir sonraki teknik destek seviyesi yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunuyor' dedi.

Altındaki kan kaybı üzerine bir revizyon da Citigroup'tan geldi. Bankanın emtia araştırma ekibi, önümüzdeki 3 aylık süreç için daha önce ons başına 4 bin 300 dolar olarak belirlediği altın fiyat hedefini 4 bin 000 dolara indirdi. Citigroup analistleri, merkez bankalarının fiziki altın alımlarındaki yavaşlamaya ve ETF girişlerinin durma noktasına gelmesine işaret ederek, yükseliş ivmesinin kaybolduğunu belirtti. Benzer bir uyarıda bulunan ABD merkezli araştırma şirketi Yardeni Research de ons altındaki geri çekilmenin 4 bin dolarlık sınır hattına kadar devam edebileceğinin altını çizdi.

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