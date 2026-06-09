Yatırım Uzmanı İslam Memiş’ten "Toplama Yılı" Uyarısı
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Hızla geri çekilen altın fiyatları 2025 seviyelerine gerilerken, yatırımcılar altın piyasasının geleceğini merak ediyor. Yatırım Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için “toplama yılı” uyarısında bulundu. Devletlerin merkez bankalarının ciddi altın alımları yaptığına dikkat çeken Memiş, “2026 yılında güçlü bir psikoloji ve iyi bir finansal okuryazarlık lazım.” ifadelerini kullandı.
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Altının ons fiyatı 4 bin 257 dolara kadar gerilerken, Türkiye’de gram altın da 6 bin 311 lira oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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