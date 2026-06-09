Yatırım Uzmanı İslam Memiş’ten "Toplama Yılı" Uyarısı

Altındaki bu düşüş yatırımcıları endişelendiriyor. Yatırım uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Bu hafta hem küresel ekonomik verilerin hem de kritik enflasyon rakamlarının takip edileceğini belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarını açıklayacağını vurguladı.

Altında uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, merkez bankaları nasıl topluyorsa yatırımcıların da bu dönemleri toplama fırsatı olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Bugün yurt dışı piyasalarda politikanın ve yeni jeopolitik gerilimlerin biraz daha fazla konuşulacağını belirten Memiş, asıl kritik günün ise yarın olacağına işaret etti. Yarın Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'da açıklanacak enflasyon rakamlarının küresel piyasaların yönü açısından çok büyük önem taşıdığının altını çizdi.