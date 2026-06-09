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Ekonomi
Yatırım Uzmanı İslam Memiş’ten "Toplama Yılı" Uyarısı

Yatırım Uzmanı İslam Memiş’ten "Toplama Yılı" Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.06.2026 - 23:14
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Hızla geri çekilen altın fiyatları 2025 seviyelerine gerilerken, yatırımcılar altın piyasasının geleceğini merak ediyor. Yatırım Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için “toplama yılı” uyarısında bulundu. Devletlerin merkez bankalarının ciddi altın alımları yaptığına dikkat çeken Memiş, “2026 yılında güçlü bir psikoloji ve iyi bir finansal okuryazarlık lazım.” ifadelerini kullandı.

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Altının ons fiyatı 4 bin 257 dolara kadar gerilerken, Türkiye’de gram altın da 6 bin 311 lira oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 257 dolara kadar gerilerken, Türkiye’de gram altın da 6 bin 311 lira oldu.

Altındaki bu düşüş yatırımcıları endişelendiriyor. Yatırım uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Bu hafta hem küresel ekonomik verilerin hem de kritik enflasyon rakamlarının takip edileceğini belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarını açıklayacağını vurguladı.

Altında uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, merkez bankaları nasıl topluyorsa yatırımcıların da bu dönemleri toplama fırsatı olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Bugün yurt dışı piyasalarda politikanın ve yeni jeopolitik gerilimlerin biraz daha fazla konuşulacağını belirten Memiş, asıl kritik günün ise yarın olacağına işaret etti. Yarın Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'da açıklanacak enflasyon rakamlarının küresel piyasaların yönü açısından çok büyük önem taşıdığının altını çizdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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