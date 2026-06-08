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Evini Satıp Altın Alarak Gündem Olan Vatandaşın Güncel Zararı Ne Kadar?

Evini Satıp Altın Alarak Gündem Olan Vatandaşın Güncel Zararı Ne Kadar?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2026 - 16:46
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Gerek dünyada artan jeopolitik gerginlikler, gerek diğer enstrümanlardaki güvensizlik nedeniyle 2025 sonu ve 2026 başı altın için altın yıl olmuştu. Ons fiyatları globalde aniden fırlayan altının ardından diğer kıymetli metaller de adeta karaborsaya düşmüştü. Ancak altında son zamanlarda yaşanan düşüşte akla bir kişi geldi. Birkaç ay önce evini satarak altın alan vatandaş...

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İki ay önce gündeme bir vatandaş damga vurmuştu.

İki ay önce gündeme bir vatandaş damga vurmuştu.

Sosyal medyada kullanıcısı vatandaş, sahip olduğu evi satarak tüm birikimiyle yaklaşık 1 kilogram altın aldığını paylaşmıştı. Evli ve iki çocuk babası olduğunu belirten kişi, ailesiyle birlikte kiraya taşındıklarını ifade etti ve u kararın tamamen yatırım amaçlı olduğunu dile getirerek birkaç sene içinde altınıyla 4 daire alacağını öne sürdü.

Finansal Özgürüm isimli bir X hesabının yaptığı hesaba göre vatandaşın zararı 850 bin lira.

Finansal Özgürüm isimli bir X hesabının yaptığı hesaba göre vatandaşın zararı 850 bin lira.

Evini satıp 1 kilo altın alan adamı hatırlıyor musunuz? O adam sattığı evi artık geri alamıyor. Zarar büyük.Nisan ayında evini satıp 6.500 liradan altın alan adam, bugün itibarıyla evini kaybetti.Fiziki altın satış fiyatı anlık 6.400 ₺, yani adam elindeki altını geri verse 100.000 ₺ zararda. Ama durun, bitmedi.Evini sattığı için kiralık ev buldu ve 50.000 ₺ kira + 50.000 ₺ depozito + 50.000 ₺ emlakçı parası ödedi.

Mayıs ve Haziran kirasına da 100.000 ₺ ödedi. Toplam zarar anlık 350.000 ₺. Bitmedi, durun. Sattığı ev 3 ayda 200.000 ₺ zamlandı. Bu evi geri almak istese 6.7 milyon lira için 268.000 ₺ tapu harcı ödemesi gerekiyor (%2 + %2). Eğer emlakçı vasıtasıyla alırsa 134.000 ₺ de emlakçı komisyonu (%2) ödeyecek. Toplam hesaba baktığımızda 6.5 milyon liraya sattığı evi güncel olarak alması için 7.1 milyon lira ödemesi gerekiyor. Ancak adamın parası kiralık eve çıkma masrafları ve 3 aylık kira sebebiyle 6.25 milyon kaldı. Sattığı evi geri almak için ihtiyacı olan ekstra para: 850.000 ₺. Bu rakam her ay 50.000 ₺ kira sebebiyle artacağı gibi, ev fiyatlarına zam geldikçe daha da artacak. Kısacası adam evini çok büyük ihtimalle kaybetti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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