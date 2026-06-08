Evini Satıp Altın Alarak Gündem Olan Vatandaşın Güncel Zararı Ne Kadar?
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Gerek dünyada artan jeopolitik gerginlikler, gerek diğer enstrümanlardaki güvensizlik nedeniyle 2025 sonu ve 2026 başı altın için altın yıl olmuştu. Ons fiyatları globalde aniden fırlayan altının ardından diğer kıymetli metaller de adeta karaborsaya düşmüştü. Ancak altında son zamanlarda yaşanan düşüşte akla bir kişi geldi. Birkaç ay önce evini satarak altın alan vatandaş...
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İki ay önce gündeme bir vatandaş damga vurmuştu.
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Finansal Özgürüm isimli bir X hesabının yaptığı hesaba göre vatandaşın zararı 850 bin lira.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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