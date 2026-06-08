Evini Satıp Altın Alarak Gündem Olan Vatandaşın Güncel Zararı Ne Kadar?

Evini satıp 1 kilo altın alan adamı hatırlıyor musunuz? O adam sattığı evi artık geri alamıyor. Zarar büyük.Nisan ayında evini satıp 6.500 liradan altın alan adam, bugün itibarıyla evini kaybetti.Fiziki altın satış fiyatı anlık 6.400 ₺, yani adam elindeki altını geri verse 100.000 ₺ zararda. Ama durun, bitmedi.Evini sattığı için kiralık ev buldu ve 50.000 ₺ kira + 50.000 ₺ depozito + 50.000 ₺ emlakçı parası ödedi.

Mayıs ve Haziran kirasına da 100.000 ₺ ödedi. Toplam zarar anlık 350.000 ₺. Bitmedi, durun. Sattığı ev 3 ayda 200.000 ₺ zamlandı. Bu evi geri almak istese 6.7 milyon lira için 268.000 ₺ tapu harcı ödemesi gerekiyor (%2 + %2). Eğer emlakçı vasıtasıyla alırsa 134.000 ₺ de emlakçı komisyonu (%2) ödeyecek. Toplam hesaba baktığımızda 6.5 milyon liraya sattığı evi güncel olarak alması için 7.1 milyon lira ödemesi gerekiyor. Ancak adamın parası kiralık eve çıkma masrafları ve 3 aylık kira sebebiyle 6.25 milyon kaldı. Sattığı evi geri almak için ihtiyacı olan ekstra para: 850.000 ₺. Bu rakam her ay 50.000 ₺ kira sebebiyle artacağı gibi, ev fiyatlarına zam geldikçe daha da artacak. Kısacası adam evini çok büyük ihtimalle kaybetti.