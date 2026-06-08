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Ziraat Bankası "Hesaplardan Para Çekilmeye Çalışıldı" İddiası Sonrasında Açıklamada Bulundu

Ziraat Bankası "Hesaplardan Para Çekilmeye Çalışıldı" İddiası Sonrasında Açıklamada Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.06.2026 - 16:54
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Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Ziraat Bankası müşterilerinin hesaplarından 1 milyon lira çekilmeye çalışıldığına ilişkin SMS bildirimleri yer alıyordu. Banka, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını ve herhangi bir veri sızıntısı olmadığını açıkladı. Ayrıca müşterinin hesabından çekilmeye çalışılan para nedeniyle banka güvenlik sistemlerinin devreye girdiği ve müşterinin herhangi bir maddi zararının oluşmadığı duyuruldu.

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Ziraat Bankası müşterisi bir kullanıcı, gece bankadan gelen SMS ile yaşadıklarını paylaştı.

Ziraat Bankası müşterisi bir kullanıcı, gece bankadan gelen SMS ile yaşadıklarını paylaştı.

Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaş, gece saat 03.00 sularında bir Telegram kullanıcısı üzerinden hesabından 1 milyon lira çekilmeye çalışıldığını aktardı.

Ziraat Bankası, sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrasında açıklamada bulundu.

Ziraat Bankası, sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrasında açıklamada bulundu.

Bankanın açıklamasında, bankadaki verilerde herhangi bir sızıntı olmadığı, başka bir bankanın sanal POS cihazı üzerinden müşterinin hesabından para çekilmeye çalışıldığı, tespit edilen işlem sonrasında bankanın güvenlik mekanizmalarının devreye girerek işleme izin vermediği ve müşterinin herhangi bir maddi zararının oluşmadığı bilgileri yer aldı.

Ziraat Bankası’nın paylaşımı. 👇

Ziraat Bankası’nın paylaşımı. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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