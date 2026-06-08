Ziraat Bankası "Hesaplardan Para Çekilmeye Çalışıldı" İddiası Sonrasında Açıklamada Bulundu
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Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Ziraat Bankası müşterilerinin hesaplarından 1 milyon lira çekilmeye çalışıldığına ilişkin SMS bildirimleri yer alıyordu. Banka, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını ve herhangi bir veri sızıntısı olmadığını açıkladı. Ayrıca müşterinin hesabından çekilmeye çalışılan para nedeniyle banka güvenlik sistemlerinin devreye girdiği ve müşterinin herhangi bir maddi zararının oluşmadığı duyuruldu.
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Ziraat Bankası müşterisi bir kullanıcı, gece bankadan gelen SMS ile yaşadıklarını paylaştı.
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Ziraat Bankası, sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrasında açıklamada bulundu.
Ziraat Bankası’nın paylaşımı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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