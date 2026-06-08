Ziraat Bankası "Hesaplardan Para Çekilmeye Çalışıldı" İddiası Sonrasında Açıklamada Bulundu

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Ziraat Bankası müşterilerinin hesaplarından 1 milyon lira çekilmeye çalışıldığına ilişkin SMS bildirimleri yer alıyordu. Banka, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığını ve herhangi bir veri sızıntısı olmadığını açıkladı. Ayrıca müşterinin hesabından çekilmeye çalışılan para nedeniyle banka güvenlik sistemlerinin devreye girdiği ve müşterinin herhangi bir maddi zararının oluşmadığı duyuruldu.