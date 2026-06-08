article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özel İtalyan Lisesi Öğretmenlerinin 123 Gündür Süren Grevi Kazanımla Sonuçlandı

Özel İtalyan Lisesi Öğretmenlerinin 123 Gündür Süren Grevi Kazanımla Sonuçlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.06.2026 - 13:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan 14 Türk öğretmen, çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesi için greve gitmişti. Tez-Koop-İş üyesi 14 öğretmenin 123 gündür süren grevi, okul yönetiminin talepleri kabul etmesiyle sona erdi. Kazanımlarını okul önünde lokma dağıtarak kutlayan öğretmenler, “Burada hiçbir şey değişmez deniyordu. Zam yoktu. Greve çıktık ve kazandık” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özel İtalyan Lisesi’ndeki 14 öğretmen, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için grev başlatmıştı.

Özel İtalyan Lisesi’ndeki 14 öğretmen, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için grev başlatmıştı.

Tam 123 gündür okul önünde eylem yapan Tez-Koop-İş üyesi öğretmenler, grevlerini kazanımla sonuçlandırdı. Okul yönetimi, grevin resmi ve hukuki olarak sona ermesi için gerekli olan resmi tutanakları imzalayarak Tez-Koop-İş ve Çalışma Bakanlığı’na iletti.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Başak Baysallı, “Burada hiçbir şey değişmez deniyordu. Zam yoktu. Greve çıktık ve kazandık” dedi.

Okulda görev yapan bir diğer Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Aydın ise, “Bizler mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık. Bugün, uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız. Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğretmenler olarak bundan sonra iş yerimizde iş barışının sağlanması, eğitim ve öğretimin daha nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için çaba harcayacağız. Öğretmenliğimize kaldığı yerden daha büyük bir özveriyle devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt ise 123 günlük grevin “öğretmenlerin büyük ve sarsılmaz zaferi” olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin okula dönüş anları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın