Özel İtalyan Lisesi Öğretmenlerinin 123 Gündür Süren Grevi Kazanımla Sonuçlandı
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Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan 14 Türk öğretmen, çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesi için greve gitmişti. Tez-Koop-İş üyesi 14 öğretmenin 123 gündür süren grevi, okul yönetiminin talepleri kabul etmesiyle sona erdi. Kazanımlarını okul önünde lokma dağıtarak kutlayan öğretmenler, “Burada hiçbir şey değişmez deniyordu. Zam yoktu. Greve çıktık ve kazandık” açıklamasında bulundu.
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Özel İtalyan Lisesi’ndeki 14 öğretmen, maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için grev başlatmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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