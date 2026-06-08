Özel İtalyan Lisesi Öğretmenlerinin 123 Gündür Süren Grevi Kazanımla Sonuçlandı

Tam 123 gündür okul önünde eylem yapan Tez-Koop-İş üyesi öğretmenler, grevlerini kazanımla sonuçlandırdı. Okul yönetimi, grevin resmi ve hukuki olarak sona ermesi için gerekli olan resmi tutanakları imzalayarak Tez-Koop-İş ve Çalışma Bakanlığı’na iletti.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Başak Baysallı, “Burada hiçbir şey değişmez deniyordu. Zam yoktu. Greve çıktık ve kazandık” dedi.

Okulda görev yapan bir diğer Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Aydın ise, “Bizler mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık. Bugün, uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız. Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğretmenler olarak bundan sonra iş yerimizde iş barışının sağlanması, eğitim ve öğretimin daha nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için çaba harcayacağız. Öğretmenliğimize kaldığı yerden daha büyük bir özveriyle devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt ise 123 günlük grevin “öğretmenlerin büyük ve sarsılmaz zaferi” olduğunu söyledi.