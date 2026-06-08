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Altın Fiyatları Düşüyor! Gram Altın, Çeyrek Altında Son Durum

Altın Fiyatları Düşüyor! Gram Altın, Çeyrek Altında Son Durum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.06.2026 - 12:32
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Gözde yatırım aracı olan altın, düşüş üstüne düşüş yaşıyor. Altında düşüş devam ederken “Altın fiyatları” aramaları hız kazandı. 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte altında son durum!

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8 Haziran 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?

8 Haziran 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın, 8 Haziran Pazartesi gününe düşüşle başladı. Yatırımcıya her daim kazandırması nedeniyle ‘güvenli liman’ adını alan altında son fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 354 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 504 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 968 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41 bin 882 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 288 dolar

Altın neden düşüyor?

Altın neden düşüyor?

ABD ekonomisinden gelen olumlu makroekonomik sinyaller, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikasını ve şahin duruşunu beklenenden daha uzun bir süre koruyabileceği algısını güçlendirdi. Bu durum, küresel likiditenin yönünü değiştirirken özellikle faiz getirisi sunmayan varlıklar üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturmaya başladı. Ekonomi uzmanları, istihdam piyasasındaki direncin Fed’in elini güçlendirdiğini ve faizlerin yüksek seviyelerde kalmasının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

Geleneksel olarak enflasyondan korunma aracı ve 'güvenli liman' olarak kabul gören altın, faiz geliri üretmeyen bir yapıya sahip. Bu nedenle, küresel faiz oranlarının yükseldiği ya da yüksek kalmaya devam edeceği beklentisinin oluştuğu dönemlerde altının fırsat maliyeti artış gösteriyor. Tahvil faizlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlenme, sermayenin bu alana kaymasına neden olurken, değerli metallerin cazibesini kısmen kaybetmesine yol açıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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