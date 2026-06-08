Altın Fiyatları Düşüyor! Gram Altın, Çeyrek Altında Son Durum
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Gözde yatırım aracı olan altın, düşüş üstüne düşüş yaşıyor. Altında düşüş devam ederken “Altın fiyatları” aramaları hız kazandı. 8 Haziran Pazartesi altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte altında son durum!
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8 Haziran 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Altın neden düşüyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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