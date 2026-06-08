Altın Fiyatları Düşüyor! Gram Altın, Çeyrek Altında Son Durum

ABD ekonomisinden gelen olumlu makroekonomik sinyaller, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikasını ve şahin duruşunu beklenenden daha uzun bir süre koruyabileceği algısını güçlendirdi. Bu durum, küresel likiditenin yönünü değiştirirken özellikle faiz getirisi sunmayan varlıklar üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturmaya başladı. Ekonomi uzmanları, istihdam piyasasındaki direncin Fed’in elini güçlendirdiğini ve faizlerin yüksek seviyelerde kalmasının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

Geleneksel olarak enflasyondan korunma aracı ve 'güvenli liman' olarak kabul gören altın, faiz geliri üretmeyen bir yapıya sahip. Bu nedenle, küresel faiz oranlarının yükseldiği ya da yüksek kalmaya devam edeceği beklentisinin oluştuğu dönemlerde altının fırsat maliyeti artış gösteriyor. Tahvil faizlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlenme, sermayenin bu alana kaymasına neden olurken, değerli metallerin cazibesini kısmen kaybetmesine yol açıyor.