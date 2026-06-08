Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Temmuz Zammı Yapılacak mı?
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Asgari ücret, yeni yıl zammı ile birlikte 28 bin 75 liraya yükselmişti. Yüksek enflasyon, asgari ücrette ciddi bir erimeye neden olurken vatandaşlar, asgari ücrette ara zam ihtimaliyle umutlanmıştı. ANKA Haber Ajansı’ndan Olcay Aydilek’in haberine göre, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmüyor; bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma da söz konusu değil.
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Enflasyonla mücadeleye rağmen yaşanan düşüşün sınırlı olması, sabit maaşların alım gücünü de düşürmeye devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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