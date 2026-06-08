Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Temmuz Zammı Yapılacak mı?

Alım gücü düşen vatandaşların beklentisi ise asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam. Asgari ücret, ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye yükseltilmişti. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yılın sonundaki yüzde 30,89’un yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 32’nin üzerini görebileceğini belirtiyor. Yılın ilk beş ayında, 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 4 bin 663 TL’si eridi.

ANKA Haber Ajansı, iktidar ve ekonomi çevrelerine dayandırdığı haberinde, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmediğini ve bu konuyla ilgili bir çalışma bulunmadığını aktardı. Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık olarak yapıldığını ifade etti.