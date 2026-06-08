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Ekonomi
Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Temmuz Zammı Yapılacak mı?

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Temmuz Zammı Yapılacak mı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.06.2026 - 11:45
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Asgari ücret, yeni yıl zammı ile birlikte 28 bin 75 liraya yükselmişti. Yüksek enflasyon, asgari ücrette ciddi bir erimeye neden olurken vatandaşlar, asgari ücrette ara zam ihtimaliyle umutlanmıştı. ANKA Haber Ajansı’ndan Olcay Aydilek’in haberine göre, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmüyor; bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma da söz konusu değil.

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Enflasyonla mücadeleye rağmen yaşanan düşüşün sınırlı olması, sabit maaşların alım gücünü de düşürmeye devam ediyor.

Enflasyonla mücadeleye rağmen yaşanan düşüşün sınırlı olması, sabit maaşların alım gücünü de düşürmeye devam ediyor.

Alım gücü düşen vatandaşların beklentisi ise asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam. Asgari ücret, ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye yükseltilmişti. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yılın sonundaki yüzde 30,89’un yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 32’nin üzerini görebileceğini belirtiyor. Yılın ilk beş ayında, 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 4 bin 663 TL’si eridi.

ANKA Haber Ajansı, iktidar ve ekonomi çevrelerine dayandırdığı haberinde, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmediğini ve bu konuyla ilgili bir çalışma bulunmadığını aktardı. Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık olarak yapıldığını ifade etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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