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Erken Seçimin Şifresi Temmuz Maaşlarında mı? Emekli ve Memur İçin Kritik Hesap

Erken Seçimin Şifresi Temmuz Maaşlarında mı? Emekli ve Memur İçin Kritik Hesap

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.06.2026 - 10:29
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin Temmuz döneminde alacağı mali artış şekillendi. Yılın ilk yarısının tamamlanmasına kısa bir süre kala kamuoyunun dikkatleri, 3 Temmuz'da ilan edilecek Haziran ayı enflasyon oranlarına kilitlendi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarını yeniden hesapladı. Erdursun, 'Erken seçimin şifresi temmuz emekli zamlarında gizli' ifadelerini kullandı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli ve memur maaş zammı için kritik hesap.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli ve memur maaş zammı için kritik hesap.

Emekli ve memur maaş zamları 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Zam oranı merak edilirken SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik maaş hesabı geldi.

Emekli ve memur zammı nasıl olacak? Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde şu ifadelere yer verdi:

'Haziran ayında enflasyonun yüz­de 1,30 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeki beklentimiz doğrultu­sunda hesaplama yapıldığında al­tı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 18,10 seviyesine ulaşabilir.

Bu durumda;

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri­nin Temmuz artışı yaklaşık yüzde 18,10,

  • Memur ve memur emeklileri­nin artışı ise yaklaşık yüzde 13,86 seviyesinde gerçekleşebilir.

Buna göre;

  • 20 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşı yaklaşık 23 bin 620 liraya,

  • 30 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşı yaklaşık 35 bin 430 liraya,

  • 50 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşı ise yaklaşık 59 bin 50 liraya yükselebilecektir.

  • Memur ve memur emeklileri­nin maaşları da yaklaşık yüzde 13,86’lık artış oranı doğrultusunda güncellenecektir.'

Temmuz maaşlarında 'erken seçim' şifresi.

Temmuz maaşlarında 'erken seçim' şifresi.

Erdursun, temmuz ayında yapılacak zammın siyasetin rotasını oluşturacağını belirtti. 'Erken seçimin şifresi temmuz emekli zamlarında gizli' diyen Erdursun, şöyle konuştu:

'Temmuz ayında açıklanacak kararlar, mil­yonların gelirini etkilerken aynı zamanda Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi rotaya ilişkin önemli ipuçları da verebilir.

Belki de bu nedenle erken seçi­min şifresi, bu kez Temmuz emekli zamlarında gizli olacak.

Bu yıl Temmuz ayında açıklanacak maaş artışları yalnız­ca ekonomik açıdan değil, siya­si açıdan da büyük önem taşıyor. Çünkü Temmuz ayında emeklile­re ve çalışanlara yönelik alınacak kararlar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin seçim takvimine iliş­kin beklentileri de etkileyebilecek nitelikte görünüyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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