Erken Seçimin Şifresi Temmuz Maaşlarında mı? Emekli ve Memur İçin Kritik Hesap
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin Temmuz döneminde alacağı mali artış şekillendi. Yılın ilk yarısının tamamlanmasına kısa bir süre kala kamuoyunun dikkatleri, 3 Temmuz'da ilan edilecek Haziran ayı enflasyon oranlarına kilitlendi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarını yeniden hesapladı. Erdursun, 'Erken seçimin şifresi temmuz emekli zamlarında gizli' ifadelerini kullandı.
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SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli ve memur maaş zammı için kritik hesap.
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Temmuz maaşlarında 'erken seçim' şifresi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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