Erken Seçimin Şifresi Temmuz Maaşlarında mı? Emekli ve Memur İçin Kritik Hesap

Erdursun, temmuz ayında yapılacak zammın siyasetin rotasını oluşturacağını belirtti. 'Erken seçimin şifresi temmuz emekli zamlarında gizli' diyen Erdursun, şöyle konuştu:

'Temmuz ayında açıklanacak kararlar, mil­yonların gelirini etkilerken aynı zamanda Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi rotaya ilişkin önemli ipuçları da verebilir.

Belki de bu nedenle erken seçi­min şifresi, bu kez Temmuz emekli zamlarında gizli olacak.

Bu yıl Temmuz ayında açıklanacak maaş artışları yalnız­ca ekonomik açıdan değil, siya­si açıdan da büyük önem taşıyor. Çünkü Temmuz ayında emeklile­re ve çalışanlara yönelik alınacak kararlar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin seçim takvimine iliş­kin beklentileri de etkileyebilecek nitelikte görünüyor.'