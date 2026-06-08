Altın Yılın Tüm Kazançlarını Geri Verdi: "Ayı Piyasası" Alım Fırsatı Sunuyor mu?

Geçtiğimiz aylarda 5 bin doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, bugün 4 bin 300 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altının fiyatı ise 6 bin 384 lira.

Altındaki düşüş yüzde 20’yi aşarken, uzmanların “ayı piyasası” dediği durum iki şekilde değerlendiriliyor. Düşüş piyasaları hem alım fırsatı sunarken hem de satış baskısı nedeniyle altındaki gerileme ihtimalini artırıyor.

Orta Doğu’da yaşanan savaş sonrasında petrol fiyatları yükselirken, Amerika Merkez Bankası’nın faiz indirim ihtimalinin de ortadan kalkması altında yaşanan düşüşün temel sebepleri arasında gösteriliyor.

Ayrıca merkez bankalarının da altın rezervlerini artırmak için ciddi alımlar yaptığı biliniyor.

Stratejist Berk Dinçtürk, altının uzun vadeli ve sabır gerektiren bir yatırım olduğunu hatırlatarak, ons altın için 6 bin dolar hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

Bu hedefin 2026’da da test edilebileceğini savunan Dinçtürk, “Altın fiyatlarının yükselmesinden ziyade kâğıt paralar alım gücünü kaybediyor. Dünyadaki toplam borç 350 trilyon dolara ulaşmış durumda ve ülkeler bu borçları çevirebilmek için sürekli para basıyor.” diye konuştu.

Dinçtürk, borçluluk bu kadar yüksekken hiçbir ülkenin gerçek anlamda pozitif reel faiz veremeyeceğini, bu durumda arzı sınırlı olan değerli metallerin güvenli liman olarak öne çıkabileceğini belirtti.