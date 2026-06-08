Altın Yılın Tüm Kazançlarını Geri Verdi: "Ayı Piyasası" Alım Fırsatı Sunuyor mu?
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Altının ons fiyatı geçtiğimiz yılı 4 bin 322 dolardan kapatmıştı. Yıl içinde 5 bin dolar seviyesini gören ve birçok bankanın 6 bin dolar hedefi koyduğu altında yaşanan düşüş yatırımcıları endişelendiriyor. Altının ons fiyatı 4 bin 310 dolardan işlem görürken, kayıp yüzde 23’e ulaştı. Yatırımcıların “ayı piyasası” dediği durum, alım fırsatını da beraberinde getiriyor. Stratejist Berk Dinçtürk, altın fiyatları için 6 bin dolar seviyesinin hâlâ mümkün olduğunu ifade etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son yılların en fazla kazandıran yatırım araçlarının başında gelen altın, 2026’da yakaladığı ivmeyi kaybetti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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