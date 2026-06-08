TOKİ 20 Bin Konut Projesi’ne Dair Merak Edilen 10 Soru: Bakan Murat Kurum Daireleri Paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 5'i deprem bölgesini kapsayan toplam 64 ilde açık satış usulüyle 20 bine yakın konutu satışa sunacak. 15 Haziran'da başlayacak olan projenin merak edilen soruları yanıt buldu. İşte merak edilen 10 soru ve yanıtları:

TOKİ 20 Bin Konut Satışı Ne Zaman Başlayacak?

15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek.

Konut Satışından Kimler Faydalanacak?

TOKİ’nin yeni konut projesinden 18 yaş üstü tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanacak. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekiyor.

Başvuru Ücreti Olacak mı?

Konutlar açık satış usulüyle satılacak. Başvuru ücreti ve ön başvuru olmayacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

İkametgah Koşulu Var mı?

İkamet koşulu bulunmuyor.

Gelir Koşulu Olacak mı?

TOKİ 20 bin konut projesinde gelir koşulu bulunmuyor.

Ödemeler Nasıl Olacak?

3 ayrı ödeme alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkânı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkânıyla ödenebilecek.

Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

Konutlar Ne Zaman Teslim Edilecek?

Sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

TOKİ 20 Bin Konut Projesi’nde Daire Büyüklüğü Nasıl Olacak?

2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

Konutlar Hangi İlde Olacak?

Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.

En fazla konut sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da olacak.