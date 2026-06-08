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Adana’da Film Sahnelerini Aratmayan Soygun: 16 Bin Dolar Çaldılar

Adana’da Film Sahnelerini Aratmayan Soygun: 16 Bin Dolar Çaldılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.06.2026 - 12:34
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Adana’da araçlarıyla döviz bürosunun kepenklerini kıran hırsızlar, kısa sürede 16 bin dolar çalarak kayıplara karıştı. Yüzlerini kapüşon ve kar maskeleriyle gizleyen şüphelilerden 3’ü polis ekipleri tarafından yakalandı. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda yaşanan hırsızlık olayı gündem oldu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir döviz bürosunda yaşanan hırsızlık olayı gündem oldu.

İddiaya göre, döviz bürosunun önüne gelen şüpheliler, cip ile iş yerinin kepengine çarparak giriş engelini kırdı. Ardından içeri giren şahıslar, para bulmak amacıyla iş yerinde arama yaptı. Çekmecelerin kilitlerini kıran zanlılar, içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları alarak geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine olay yerine gelen işletme sahibi durumu polise bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda F.Ç., İ.T. ve F.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalındığı değerlendirilen paralara ulaşılamadı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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