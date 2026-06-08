Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışana Emsal Karar: Başkasının Yerine Kart Basan Yandı!
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Çalıştığı fabrikada mesaiye gelmeyen personelinin yerine kart basan 18 yıllık amir, işvereni kandırdığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi ve İstinaf'ın 'tazminat ödenmeli' yönündeki kararlarına rağmen son sözü söyleyen Yargıtay, bu hareketin doğruluk ve güven ilişkisini yıktığına hükmederek çalışanın tazminat talebini kesin olarak reddetti.
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerlerinde mesai arkadaşının yerine kart basarak devamsızlığı gizlemeye çalışanları yakından ilgilendiren çok kritik bir emsal karara imza attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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