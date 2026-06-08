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Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışana Emsal Karar: Başkasının Yerine Kart Basan Yandı!

Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışana Emsal Karar: Başkasının Yerine Kart Basan Yandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.06.2026 - 12:29
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Çalıştığı fabrikada mesaiye gelmeyen personelinin yerine kart basan 18 yıllık amir, işvereni kandırdığı gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi ve İstinaf'ın 'tazminat ödenmeli' yönündeki kararlarına rağmen son sözü söyleyen Yargıtay, bu hareketin doğruluk ve güven ilişkisini yıktığına hükmederek çalışanın tazminat talebini kesin olarak reddetti.

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerlerinde mesai arkadaşının yerine kart basarak devamsızlığı gizlemeye çalışanları yakından ilgilendiren çok kritik bir emsal karara imza attı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerlerinde mesai arkadaşının yerine kart basarak devamsızlığı gizlemeye çalışanları yakından ilgilendiren çok kritik bir emsal karara imza attı.

Bir fabrikada personel şefi olarak görev yapan ve işe gelmeyen çalışanının kartını makineden okutarak onu mesaideymiş gibi gösteren 18 yıllık çalışanın, tazminatsız bir şekilde işten atılması hukuka uygun bulundu.

Olay, görevine son verilen amirin haksız yere kovulduğunu öne sürerek İş Mahkemesi'ne başvurmasıyla yargıya taşındı. Davacı eski çalışan, yıllarca sabah 08.30'dan gece 23.00'e kadar aralıksız mesai yaptığını belirterek kıdem, ihbar ve fazla çalışma ücretlerinin tarafına ödenmesini talep etti. İşveren tarafı ise savunmasında, davacının işe gelmeyen bir personelin kartını okutarak yöneticilik yetkisini kötüye kullandığını, iş yerinde olmayan birini çalışmış gibi göstererek şirketi aldattığını vurguladı ve davanın reddedilmesini istedi.

Yerel mahkeme, amirin 18 yıllık geçmişini ve daha önce böyle bir hataya düşmemiş olmasını göz önünde bulundurarak işverenin tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararda, bu tek eylemin doğrudan somut bir zarar doğurmadığı ve sırf bu hareketin güven sarsıcı boyutta olmadığı ifade edildi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) de yerel mahkemenin bu kararını haklı bularak onayladı.

Ancak işverenin pes etmeyip davayı bir üst merciye taşımasıyla dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin aksine, başkasının yerine kart okutma eyleminin işçi ile işveren arasındaki doğruluk ve bağlılık ilkesini temelden sarstığına dikkat çekti. Yüksek mahkeme, çalışmayan birine maaş ödenmesinin başlı başına bir zarar olduğunu ve işverenin ekstra bir zarara uğramasının şart olmadığını belirterek, işverenin haklı fesih kararını yerinde buldu. Bu gerekçeyle, yerel mahkeme ve İstinaf'ın verdiği tazminat kararları oy birliğiyle bozularak ortadan kaldırıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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