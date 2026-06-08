Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışana Emsal Karar: Başkasının Yerine Kart Basan Yandı!

Bir fabrikada personel şefi olarak görev yapan ve işe gelmeyen çalışanının kartını makineden okutarak onu mesaideymiş gibi gösteren 18 yıllık çalışanın, tazminatsız bir şekilde işten atılması hukuka uygun bulundu.

Olay, görevine son verilen amirin haksız yere kovulduğunu öne sürerek İş Mahkemesi'ne başvurmasıyla yargıya taşındı. Davacı eski çalışan, yıllarca sabah 08.30'dan gece 23.00'e kadar aralıksız mesai yaptığını belirterek kıdem, ihbar ve fazla çalışma ücretlerinin tarafına ödenmesini talep etti. İşveren tarafı ise savunmasında, davacının işe gelmeyen bir personelin kartını okutarak yöneticilik yetkisini kötüye kullandığını, iş yerinde olmayan birini çalışmış gibi göstererek şirketi aldattığını vurguladı ve davanın reddedilmesini istedi.

Yerel mahkeme, amirin 18 yıllık geçmişini ve daha önce böyle bir hataya düşmemiş olmasını göz önünde bulundurarak işverenin tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararda, bu tek eylemin doğrudan somut bir zarar doğurmadığı ve sırf bu hareketin güven sarsıcı boyutta olmadığı ifade edildi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) de yerel mahkemenin bu kararını haklı bularak onayladı.

Ancak işverenin pes etmeyip davayı bir üst merciye taşımasıyla dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin aksine, başkasının yerine kart okutma eyleminin işçi ile işveren arasındaki doğruluk ve bağlılık ilkesini temelden sarstığına dikkat çekti. Yüksek mahkeme, çalışmayan birine maaş ödenmesinin başlı başına bir zarar olduğunu ve işverenin ekstra bir zarara uğramasının şart olmadığını belirterek, işverenin haklı fesih kararını yerinde buldu. Bu gerekçeyle, yerel mahkeme ve İstinaf'ın verdiği tazminat kararları oy birliğiyle bozularak ortadan kaldırıldı.