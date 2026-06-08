Koç Holding’e Ait Yapı Kredi’nin Diyarbakır’daki Şubesine Silahlı Saldırı
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Koç Holding bünyesinde bulunan Otokoç’a İstanbul ve Antalya’da silahlı saldırı düzenlenmişti. Koç Holding’in sahibi olduğu Yapı Kredi’ye de silahlı saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Yapı Kredi şubesindeki kurşun izlerinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
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Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç hakkında açılan soruşturmanın ardından holding iştiraklerine saldırılar yapılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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