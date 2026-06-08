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Koç Holding’e Ait Yapı Kredi’nin Diyarbakır’daki Şubesine Silahlı Saldırı

Koç Holding’e Ait Yapı Kredi’nin Diyarbakır’daki Şubesine Silahlı Saldırı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.06.2026 - 11:30
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Koç Holding bünyesinde bulunan Otokoç’a İstanbul ve Antalya’da silahlı saldırı düzenlenmişti. Koç Holding’in sahibi olduğu Yapı Kredi’ye de silahlı saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Yapı Kredi şubesindeki kurşun izlerinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

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Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç hakkında açılan soruşturmanın ardından holding iştiraklerine saldırılar yapılmıştı.

Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç hakkında açılan soruşturmanın ardından holding iştiraklerine saldırılar yapılmıştı.

Önce İstanbul’daki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne, sonrasında ise Antalya’daki Otokoç bayisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına almıştı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Caddesi’ndeki Yapı Kredi Bankası’na da silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde bankayı açan görevliler camlarda kurşun izi görünce durumu polise bildirdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırının yapıldığı banka önünde ve çevresinde inceleme yaptı.

İnceleme nedeniyle ekipler Gazi Caddesi’ni trafiğe kapattı. Banka şubesi saldırının ardından geçici süreyle kapatıldı. Şubeye, “Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerimizden destek alabilirsiniz.” yazısı asıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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