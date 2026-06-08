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Ekonomi
İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin "Üç Gün" Uyarısı

İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin "Üç Gün" Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.06.2026 - 16:39
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Altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşanıyor. Ons altın fiyatı, 23 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 4 bin 297 dolara kadar gerileyerek son 2.5 ayın dibini gördü. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki bu sert düşüşün ardından yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak önümüzdeki 3 güne dikkat çekti.

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Dolar endeksi 100 seviyesini aşarak zirve yaptı. Altında sert düşüş meydana geldi.

Dolar endeksi 100 seviyesini aşarak zirve yaptı. Altında sert düşüş meydana geldi.

Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki karşılıklı hamlelerle tırmanan jeopolitik riskler, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaları sarstı. Güvenli liman arayışındaki sermayenin ABD dolarına yönelmesiyle birlikte dolar endeksi, nisan ayından bu yana ilk kez 100 sınırını aşarak güç kazandı. Aynı zamanda, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon endişelerini tetiklemesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,58'e tırmanarak son 20 günün en yüksek seviyesini test etti. Dolar endeksindeki yükseliş ve tahvil faizlerindeki bu artış, altının alternatif maliyetini büyüterek ons fiyatındaki düşüş trendini hızlandırdı.

İslam Memiş, üç güne dikkat çekti.

İslam Memiş, üç güne dikkat çekti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel ve yurt içi piyasalarda bu hafta yaşanacak yoğun veri trafiğine işaret ederek çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Haftanın en önemli gelişmelerini sıralayan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu hafta küresel piyasalarda, yurt içi piyasalarda önemli veri akışlarının ve açıklamaların olduğu yoğun bir hafta bizi bekliyor olacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine aynı gün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın açıklamaları var. Yine Perşembe günü Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Bu da önemli olacak. Perşembe günü Amerika'da ÜFE verisi üretici fiyat endeksini takip edeceğiz. Yine cuma günü Almanya'da ÜFE verisi var. Dolayısıyla İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın, Çin'in, Japonya'nın enflasyon rakamlarını açıklayacağı önemli bir hafta.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yurt dışı piyasalarda çok konuşuluyor olacak. Çok önemli olacak. Bu tarafı takip etmeye devam edeceğiz. İsrail'in İran'a saldırması ile birlikte bu gece küresel piyasalarda petrol fiyatlarının %4,5 civarında yükseldiği, petrol karşısındaki varlıkların tekrar satıcı bir haftaya başladığımızı gözlemliyoruz. Trump diğer yandan 'Netanyahu'nun dediği değil, benim dediğim olacak anlaşmaya uymak zorunda' açıklaması yaptı.'

"Altında muhteşem alım fırsatları var."

"Altında muhteşem alım fırsatları var."

Altın fiyatlarının 6 ayın ardından yeniden ocak ayı seviyelerine gerilediğini belirten İslam Memiş, yaşanan bu geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir fırsat sunduğunun altını çizdi. Dünyada merkez bankalarının altın stoklarını artırmaya devam ettiğini hatırlatan ünlü analist, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Geçtiğimiz hafta ABD istihdam verilerinin ardından paranın fonlara kaymasıyla altın, gümüş ve petrolde sert satışlar gördük. Ancak altın ve gümüş hiçbir zaman kısa vadeli bir yatırım aracı olmamıştır. Şu an piyasada tamamen savaş kaynaklı bir manipülasyon ortamı ve Fed endişesi hakim. Biz bu düşüşleri 'ucuz' olarak nitelendiriyoruz. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ya da eline yeni nakit geçmiş olanlar bu dönemi çok iyi değerlendirmeli. Ben bu seviyelerin kalıcı olmasını beklemiyorum, kenara çekilip sessizce sürecin tamamlanmasını izliyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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