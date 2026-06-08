İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin "Üç Gün" Uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel ve yurt içi piyasalarda bu hafta yaşanacak yoğun veri trafiğine işaret ederek çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Haftanın en önemli gelişmelerini sıralayan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu hafta küresel piyasalarda, yurt içi piyasalarda önemli veri akışlarının ve açıklamaların olduğu yoğun bir hafta bizi bekliyor olacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine aynı gün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın açıklamaları var. Yine Perşembe günü Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Bu da önemli olacak. Perşembe günü Amerika'da ÜFE verisi üretici fiyat endeksini takip edeceğiz. Yine cuma günü Almanya'da ÜFE verisi var. Dolayısıyla İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın, Çin'in, Japonya'nın enflasyon rakamlarını açıklayacağı önemli bir hafta.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yurt dışı piyasalarda çok konuşuluyor olacak. Çok önemli olacak. Bu tarafı takip etmeye devam edeceğiz. İsrail'in İran'a saldırması ile birlikte bu gece küresel piyasalarda petrol fiyatlarının %4,5 civarında yükseldiği, petrol karşısındaki varlıkların tekrar satıcı bir haftaya başladığımızı gözlemliyoruz. Trump diğer yandan 'Netanyahu'nun dediği değil, benim dediğim olacak anlaşmaya uymak zorunda' açıklaması yaptı.'