İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin "Üç Gün" Uyarısı
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Altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşanıyor. Ons altın fiyatı, 23 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 4 bin 297 dolara kadar gerileyerek son 2.5 ayın dibini gördü. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki bu sert düşüşün ardından yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak önümüzdeki 3 güne dikkat çekti.
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Dolar endeksi 100 seviyesini aşarak zirve yaptı. Altında sert düşüş meydana geldi.
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İslam Memiş, üç güne dikkat çekti.
"Altında muhteşem alım fırsatları var."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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