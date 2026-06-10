Bilim Son Noktayı Koydu: Para Mutluluk Getirir mi?
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Yüzyıllardır insanlığın kafasını kurcalayan 'Para saadet getirir mi?' sorusu, bu kez felsefi bir tartışma olmaktan çıktı ve tamamen bilimsel, matematiksel verilere döküldü. Purdue Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve dünya çapındaki gelir verilerini baz alan araştırma, paranın mutluluk getirmeyi bıraktığı o kritik 'doyum noktalarını' ülke ülke haritalandırdı.
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Mutluluğun en pahalı olduğu ülke İzlanda, en ucuzu Etiyopya.
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Türkiye'de paranın mutluluk eşiği: Aylık 102 bin TL.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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