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Bilim Son Noktayı Koydu: Para Mutluluk Getirir mi?

Bilim Son Noktayı Koydu: Para Mutluluk Getirir mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 15:49
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Yüzyıllardır insanlığın kafasını kurcalayan 'Para saadet getirir mi?' sorusu, bu kez felsefi bir tartışma olmaktan çıktı ve tamamen bilimsel, matematiksel verilere döküldü. Purdue Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve dünya çapındaki gelir verilerini baz alan araştırma, paranın mutluluk getirmeyi bıraktığı o kritik 'doyum noktalarını' ülke ülke haritalandırdı.

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Mutluluğun en pahalı olduğu ülke İzlanda, en ucuzu Etiyopya.

Mutluluğun en pahalı olduğu ülke İzlanda, en ucuzu Etiyopya.

Küresel ölçekte yapılan incelemelere göre, paranın insana ekstra bir huzur ya da doyum vermeyi bıraktığı sınırın en yüksek olduğu yer Kuzey Avrupa oldu. Araştırma sonuçlarına göre İzlanda, yıllık 163 bin 579 dolarlık doyum noktasıyla 'mutluluğun dünyadaki en pahalı olduğu ülke' unvanını kazandı. İzlanda'yı 161 bin 302 dolarla Avustralya ve 154 bin 504 dolarla İsviçre izledi. Bu ülkelerde yaşayan bireylerin, ekonomik kaygılardan tamamen sıyrılmak için adeta bir servete ihtiyacı var.

Öte yandan bir diğer tarafta ise Afrika kıtası yer alıyor. Dünyada paraya en hızlı doyan, yani en düşük gelirle bile maksimum huzura ve psikolojik doyuma erişebilen ülke, yıllık sadece 10 bin 176 dolarlık gelir eşiğiyle Etiyopya oldu.

Türkiye'de paranın mutluluk eşiği: Aylık 102 bin TL.

Türkiye'de paranın mutluluk eşiği: Aylık 102 bin TL.

Purdue Üniversitesi'nin hazırladığı küresel haritada en dikkat çekici verilerden biri de Türkiye ioldu. Bilimsel verilere göre, Türkiye’de bir bireyin ekonomik kaygıları arkasında bırakıp, paranın satın alabileceği maksimum huzura ulaşması için yıllık 37 bin 222 dolar kazanması gerekiyor.

Haziran 2026 itibarıyla güncel döviz kurları üzerinden hesaplandığında bu meblağ, yıllık yaklaşık 1 milyon 225 bin TL’ye tekabül ediyor. Bir başka deyişle, Türkiye'de ekonomik anlamda tam doyuma ulaşmanın aylık bedeli net ortalama 102 bin TL olarak belirlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise şu: Bir vatandaş bu sınırı geçtikten sonra ne kadar çok kazanırsa kazansın, elde ettiği ek gelir günlük mutluluk seviyesinde ve yaşam kalitesi algısında hissedilir bir fark yaratmıyor. Yani bu rakam, Türkiye'deki 'paranın satın alabileceği mutluluğun' tavan sınırı olarak kabul ediliyor.

Araştırmada yer alan diğer ülkelerin verileri de küresel ekonominin güç dengelerini özetler nitelikte. Kanada'da mutluluk eşiği 113 bin 755 dolar, Birleşik Krallık’ta 120 bin 248 dolar ve Japonya’da 73 bin 661 dolar olarak kayıtlara geçti. İlginç bir şekilde, Türkiye ile aynı mutluluk eşiğini paylaşan Rusya’da da bu sınır 37 bin 222 dolar olurken, gelişmekte olan bir diğer ekonomi olan Brezilya’da vatandaşların 20 bin 930 dolarla maksimum huzura erişebildiği görüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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