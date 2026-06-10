Bilim Son Noktayı Koydu: Para Mutluluk Getirir mi?

Purdue Üniversitesi'nin hazırladığı küresel haritada en dikkat çekici verilerden biri de Türkiye ioldu. Bilimsel verilere göre, Türkiye’de bir bireyin ekonomik kaygıları arkasında bırakıp, paranın satın alabileceği maksimum huzura ulaşması için yıllık 37 bin 222 dolar kazanması gerekiyor.

Haziran 2026 itibarıyla güncel döviz kurları üzerinden hesaplandığında bu meblağ, yıllık yaklaşık 1 milyon 225 bin TL’ye tekabül ediyor. Bir başka deyişle, Türkiye'de ekonomik anlamda tam doyuma ulaşmanın aylık bedeli net ortalama 102 bin TL olarak belirlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise şu: Bir vatandaş bu sınırı geçtikten sonra ne kadar çok kazanırsa kazansın, elde ettiği ek gelir günlük mutluluk seviyesinde ve yaşam kalitesi algısında hissedilir bir fark yaratmıyor. Yani bu rakam, Türkiye'deki 'paranın satın alabileceği mutluluğun' tavan sınırı olarak kabul ediliyor.

Araştırmada yer alan diğer ülkelerin verileri de küresel ekonominin güç dengelerini özetler nitelikte. Kanada'da mutluluk eşiği 113 bin 755 dolar, Birleşik Krallık’ta 120 bin 248 dolar ve Japonya’da 73 bin 661 dolar olarak kayıtlara geçti. İlginç bir şekilde, Türkiye ile aynı mutluluk eşiğini paylaşan Rusya’da da bu sınır 37 bin 222 dolar olurken, gelişmekte olan bir diğer ekonomi olan Brezilya’da vatandaşların 20 bin 930 dolarla maksimum huzura erişebildiği görüldü.