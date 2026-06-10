Toprağın Altından Servet Çıktı: 16. Yüzyıla Ait Elmas Yüzüğün Değeri Dudak Uçuklattı
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c20...
İngiltere'de sıradan bir arazi araması, tarihi bir servetin gün yüzüne çıkmasıyla sonuçlandı. Metal dedektörüyle toprağı tarayan şanslı bir araştırmacı, milyonlarca lira değer biçilen 16. yüzyıldan kalma elmas taşlı altın bir yüzük bularak hayatının keşfine imza attı. Eşsiz parça, büyük bir müzayedede rekor fiyata satışa sunulmaya hazırlanıyor.
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İngiltere'nin Gloucestershire bölgesine bağlı sakin Wormington köyü, tesadüfi ve oldukça değerli bir tarihi bulguya sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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