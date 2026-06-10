Toprağın Altından Servet Çıktı: 16. Yüzyıla Ait Elmas Yüzüğün Değeri Dudak Uçuklattı

Bölgede hobi olarak metal dedektörüyle arama yapan Stuart Jones, toprağın altında yüzyıllardır saklı kalan ve 16. yüzyıla ait olduğu anlaşılan altın bir yüzük keşfetti. Üzerinde sekiz adet elmas barındıran bu eşsiz eserin, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek bir açık artırmada 20 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 235 bin TL) kadar çıkarak devasa bir rakama alıcı bulması öngörülüyor.

Yıllardır toprak altında unutulmuş özel parçaları gün yüzüne çıkarma hayali kuran Jones için bu olay, aralıksız süren yedi saatlik yorucu bir mesainin ardından gelen eşsiz bir ödül oldu. Bu anı hayatta ancak bir kez yaşanabilecek bir mucize olarak tanımlayan şanslı araştırmacının heyecanı, çıkarma işlemi sırasındaki ufak bir krizle daha da büyüdü. Yüzüğü topraktan ayırırken elmaslardan biri yerinden fırlayıp düştü ve ardından taşlardan bir diğerinin de eksik olduğu fark edildi. Pes etmeyen Jones, yüzüğü bulduğu noktanın etrafındaki toprağı büyük bir titizlikle yıkayıp eleyerek kayıp elması da çamurun içinden çıkarmayı başardı.

Bu maceralı kurtarışın ardından tarihi eser, kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmesi için derhal İngiliz Müzesi yetkililerine teslim edildi. Eseri inceleyen Noonans müzayede evinin saygın mücevher uzmanlarından Laura Smith, yüzüğün 16. yüzyıl barok dönemine has o ihtişamlı ve gösterişli tasarımı mükemmel bir şekilde yansıttığını vurguladı. Uzman ekiplerce yapılan detaylı analizler sonucunda eserde kullanılan altının 19,2 ayar saflıkta olduğu belgelendi.

Tarihe ışık tutan bu nadide mücevher, 23 Haziran tarihinde Mayfair'deki Noonans müzayede salonunda koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak. Satıştan elde edilecek olan ve 15 bin ila 20 bin sterlin arasında değişmesi beklenen büyük gelirin ise İngiliz yasaları gereği arazinin asıl sahibi ile yüzüğü bulan Stuart Jones arasında eşit olarak paylaştırılacağı açıklandı.