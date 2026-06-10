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FT Yazılı Trafik Tabelası Ne Demek? Amerika'da Çoğu Kişinin Bilmediği Trafik Kuralları!

FT Yazılı Trafik Tabelası Ne Demek? Amerika'da Çoğu Kişinin Bilmediği Trafik Kuralları!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 12:53
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Her ülkenin kendine göre bir kuralı, işleyişi var. Elbette zamanla değişen ihtiyaçlara göre yeni kurallar ve düzenlemeler de getiriliyor. Özellikle trafikte gün geçtikçe artan araç sayısına uygun yeni düzenlemelere gidiliyor. Amerika'da ve Avrupa'da,  bizleri şaşırtan bazı trafik kuralları ve levhaları var.

Seyahat içerikleri paylaşan gezenmotivasyon isimli Instagram hesabı, Amerika'da kendine ilginç gelen trafik kurallarını paylaştı. Biz de bu trafik kurallarını biraz araştırdık. En çok dikkatimizi çeken ise 'FT' yazılı trafik levhası oldu.

Peki bu 'FT' yazılı trafik levhası ne anlama geliyor?

Kaynak: Instagram / gezenmotivasyon

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Amerika'da 'FT' yani FasTrak yazılı bir trafik levhası bulunuyor.

Amerika'da 'FT' yani FasTrak yazılı bir trafik levhası bulunuyor.

Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre, bu tabelanın olduğu şeritler ücretli bir şekilde kullanılabiliyor. Ücretli şeritler daha boş oluyor ve böylece trafiğe takılmamış oluyorsunuz. Fakat, trafiğin sıkışık olduğu yerlerde bu şeridin de ücreti artabiliyor.

FasTrak ismi verilen bu sistem, Amerika'da Kaliforniya'da kullanılıyor. FasTrak, aslında bir elektronik geçiş ücreti toplama (ETC) sistemi. Bu sistem, Kaliforniya Otoyol ve Ekspres Yol Sistemi'nin bir parçası olan tüm paralı yollarda, paralı köprülerde ve yüksek kapasiteli paralı şeritlerde faaliyet gösteriyor. FasTrak sahibi araçlar, gişelerde beklemek yerine direkt olarak bu şeritlere geçebiliyor. (Ülkemizdeki HGS gibi düşünebilirsiniz. Otoyollardaki gişelerde bekleme süresi ortadan kaldırılıyor.)

'Express Lane' adı verilen şeritler, trafik yoğunluğuna bağlı ücretlendirme yöntemiyle hizmet kalitesini yüksek seviyede tutmayı amaçlıyor. FasTrak sisteminin kullanıldığı şeritlere geçip geçmemek ise sürücünün kararı. Sürücü, dilerse elektronik FasTrak sistemini kullanıp bu ücretli yollardan gidebilir. Günümüzde, 500 milden fazla 'hızlı şerit' olduğu aktarılıyor.

Araç içinde birden fazla kişiyseniz, ayrı bir şeritten gidebiliyorsunuz.

Araç içinde birden fazla kişiyseniz, ayrı bir şeritten gidebiliyorsunuz.

Baklava dilimiyle gösterilen bu şeritler, araçta 2 veya daha fazla kişiyle yolculuk yapanlar için ayrılmış. Bu trafik levhasının amacı, aynı anda birden fazla kişiyi taşıyan araçları teşvik etmek ve böylece trafiği azaltıp yakıt tüketimini de düşürmek.

Eğer birden fazla kişi, tek bir aracın içerisindeyse, diğer araçlardan ayrılarak 'ayrıcalıklı' şeridi kullanabiliyor. Bu şeritte de trafik daha az oluşuyor.

Bu tabelanın detaylarından daha önce bahsetmiştik:

Amerika'nın bize ilginç gelen trafik kuralları bu kadar değil!

Amerika'nın bize ilginç gelen trafik kuralları bu kadar değil!

Bir diğer kural ise trafikte polis arkanızdan geldiği zaman 'hemen' kenara çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde polisin dur ihtarına uymamak suçundan ceza alabilirsiniz. Arabanızı kenara çektikten sonra da ellerinizi direksiyonun üzerine koymalı ve hareket etmeden polisi beklemelisiniz. Eğer hareket ederseniz, polisin sizi vurma hakkı bile bulunuyormuş!

Bu kadar acımasız olmayan kurallar da var tabii.

Örneğin bir okul servisinin arkasındaysanız, o durduğunda siz de durmak zorundasınız. O aracı geçemezsiniz. Zaten okul servisiyle aranızdaki takip mesafesini de her daim korumalısınız. Okul otobüsleriyle ilgili yasa çok ciddiye alınır ve duran bir okul otobüsünü geçmekten suçlu bulunan sürücüler 1.000 dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Keşke ülkemizde de bu kural sürücüler tarafından takip edilebilse.

Instagram kullanıcısının aktardığına göre, Amerika'daki bazı yollar 12 şeride kadar çıkabiliyor. Ayrıca sadece sollama değil, sağlama da yapabiliyorsunuz. Hangi şerit boşsa 'güvenli' bir şekilde oraya geçebiliyorsunuz. 

Amerika'da, korna kullanımı da o kadar yaygın değil. Yalnızca belirli durumlarda korna sesi duyuyorsunuz. Örneğin birisi sizi görmediğinde veya çarpmak üzere olduğunda! 

Eğer çocuğunuz varsa Amerika'da dikkat etmeniz gereken pek çok kural var. Çocuğunuzun yaşına ve kilosuna bağlı olarak değişen yolculuk kuralları bulunuyor. Çoğu eyalette, çocuğunuzun ağırlığına bağlı olarak çocuk güvenlik koltuğu, yükseltici koltuk ve bir emniyet kemeri kullanmanız zorunludur.

En şaşırtıcı kural ise aksi belirtilmedikçe, tüm eyaletlerde kırmızı ışıkta sağa dönüş yapabiliyor olmanız.Yani kırmızı ışık yansa bile eğer sağa dönecekseniz, ışığı beklemek zorunda değilsiniz. Ancak, kırmızı ışığı bir dur işareti olarak görmeli ve sağa dönüş yapmadan önce durmalısınız. Ayrıca ışıklardan geçen yayalara da yol vermelisiniz. 

Tabii yayalara da her zaman yol vermelisiniz. Yaya geçitlerinde yavaşlamak yetmiyor, tamamen durmanız gerekiyor. Amerika'da da tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yayalar öncelikli olarak görülüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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