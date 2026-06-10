FT Yazılı Trafik Tabelası Ne Demek? Amerika'da Çoğu Kişinin Bilmediği Trafik Kuralları!
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Her ülkenin kendine göre bir kuralı, işleyişi var. Elbette zamanla değişen ihtiyaçlara göre yeni kurallar ve düzenlemeler de getiriliyor. Özellikle trafikte gün geçtikçe artan araç sayısına uygun yeni düzenlemelere gidiliyor. Amerika'da ve Avrupa'da, bizleri şaşırtan bazı trafik kuralları ve levhaları var.
Seyahat içerikleri paylaşan gezenmotivasyon isimli Instagram hesabı, Amerika'da kendine ilginç gelen trafik kurallarını paylaştı. Biz de bu trafik kurallarını biraz araştırdık. En çok dikkatimizi çeken ise 'FT' yazılı trafik levhası oldu.
Peki bu 'FT' yazılı trafik levhası ne anlama geliyor?
Kaynak: Instagram / gezenmotivasyon
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Amerika'da 'FT' yani FasTrak yazılı bir trafik levhası bulunuyor.
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Araç içinde birden fazla kişiyseniz, ayrı bir şeritten gidebiliyorsunuz.
Amerika'nın bize ilginç gelen trafik kuralları bu kadar değil!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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