FT Yazılı Trafik Tabelası Ne Demek? Amerika'da Çoğu Kişinin Bilmediği Trafik Kuralları!

Bir diğer kural ise trafikte polis arkanızdan geldiği zaman 'hemen' kenara çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde polisin dur ihtarına uymamak suçundan ceza alabilirsiniz. Arabanızı kenara çektikten sonra da ellerinizi direksiyonun üzerine koymalı ve hareket etmeden polisi beklemelisiniz. Eğer hareket ederseniz, polisin sizi vurma hakkı bile bulunuyormuş!

Bu kadar acımasız olmayan kurallar da var tabii.

Örneğin bir okul servisinin arkasındaysanız, o durduğunda siz de durmak zorundasınız. O aracı geçemezsiniz. Zaten okul servisiyle aranızdaki takip mesafesini de her daim korumalısınız. Okul otobüsleriyle ilgili yasa çok ciddiye alınır ve duran bir okul otobüsünü geçmekten suçlu bulunan sürücüler 1.000 dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Keşke ülkemizde de bu kural sürücüler tarafından takip edilebilse.

Instagram kullanıcısının aktardığına göre, Amerika'daki bazı yollar 12 şeride kadar çıkabiliyor. Ayrıca sadece sollama değil, sağlama da yapabiliyorsunuz. Hangi şerit boşsa 'güvenli' bir şekilde oraya geçebiliyorsunuz.

Amerika'da, korna kullanımı da o kadar yaygın değil. Yalnızca belirli durumlarda korna sesi duyuyorsunuz. Örneğin birisi sizi görmediğinde veya çarpmak üzere olduğunda!

Eğer çocuğunuz varsa Amerika'da dikkat etmeniz gereken pek çok kural var. Çocuğunuzun yaşına ve kilosuna bağlı olarak değişen yolculuk kuralları bulunuyor. Çoğu eyalette, çocuğunuzun ağırlığına bağlı olarak çocuk güvenlik koltuğu, yükseltici koltuk ve bir emniyet kemeri kullanmanız zorunludur.

En şaşırtıcı kural ise aksi belirtilmedikçe, tüm eyaletlerde kırmızı ışıkta sağa dönüş yapabiliyor olmanız.Yani kırmızı ışık yansa bile eğer sağa dönecekseniz, ışığı beklemek zorunda değilsiniz. Ancak, kırmızı ışığı bir dur işareti olarak görmeli ve sağa dönüş yapmadan önce durmalısınız. Ayrıca ışıklardan geçen yayalara da yol vermelisiniz.

Tabii yayalara da her zaman yol vermelisiniz. Yaya geçitlerinde yavaşlamak yetmiyor, tamamen durmanız gerekiyor. Amerika'da da tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yayalar öncelikli olarak görülüyor.