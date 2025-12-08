Yeni Trafik Levhası Avrupa'da Kullanılmaya Başlandı: Baklava Dilimli Trafik Tabelası Ne Demek?
Avrupa ülkeleri, son dönemde artan trafiği azaltmak için farklı uygulamaları hayata geçiriyor. Özellikle ABD'den uyarlanan yeni kurallar, yeni yöntemler yavaş yavaş ülkemize de geliyor. Bu uygulamalardan birisi de hem trafiği azaltmak hem de çevresel bir etki yaratmak için kullanılan 'baklava dilimli trafik tabelası' oldu.
Mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi sembolü olan bu trafik levhası, Avrupa genelinde yaygınlaşıyor. Peki bu trafik levhası ne anlama geliyor, ülkemize de gelecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baklava dilimli trafik levhası yaygınlaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa'da en çok Fransa'da kullanılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın