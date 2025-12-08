onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Trafik Levhası Avrupa'da Kullanılmaya Başlandı: Baklava Dilimli Trafik Tabelası Ne Demek?

Yeni Trafik Levhası Avrupa'da Kullanılmaya Başlandı: Baklava Dilimli Trafik Tabelası Ne Demek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 09:54

Avrupa ülkeleri, son dönemde artan trafiği azaltmak için farklı uygulamaları hayata geçiriyor. Özellikle ABD'den uyarlanan yeni kurallar, yeni yöntemler yavaş yavaş ülkemize de geliyor. Bu uygulamalardan birisi de hem trafiği azaltmak hem de çevresel bir etki yaratmak için kullanılan 'baklava dilimli trafik tabelası' oldu. 

Mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi sembolü olan bu trafik levhası, Avrupa genelinde yaygınlaşıyor. Peki bu trafik levhası ne anlama geliyor, ülkemize de gelecek mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Baklava dilimli trafik levhası yaygınlaşıyor.

Baklava dilimli trafik levhası yaygınlaşıyor.

ABD'nin ardından Avrupa ülkeleri de görseldeki mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi sembolü olan bu trafik levhasını kullanmaya başladı. Bu trafik levhası sayesinde hem trafiğin hafifliyor hem de çevresel bir etki oluşuyor. 

Baklava dilimli trafik levhası, bulunduğu şeritin yalnızca belirli araçların kullanımına açık olduğu anlamına geliyor. Bu şeritlerden toplu taşıma araçları, taksiler, elektrikli otomobiller ve en az iki kişi taşıyan araçlar yararlanabiliyor. Bu trafik levhasının amacı, aynı anda birden fazla kişiyi taşıyan araçları teşvik etmek ve böylece trafiği azaltıp yakıt tüketimini de düşürmek.

İlk olarak ABD'de kullanılan bu levha, zamanla otoyollarda özel şeritlerin oluşturulmasına yol açtı. ABD’de bu tür şeritler siyah zemin üzerindeki beyaz elmas sembolüyle işaretleniyor.

Avrupa'da en çok Fransa'da kullanılıyor.

Avrupa'da en çok Fransa'da kullanılıyor.

ABD'nin ardından Avrupa'ya da gelen trafik levhası, en çok Fransa'da kullanılıyor. Grenoble, Lyon ve Strazburg’daki pilot uygulamaların ardından ülke genelinde bu trafik levhası yaygınlaşmaya başladı. Ardından Almanya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlandı.

Elbette bu trafik levhasının kullanılması için öncelikle yolların bunun için uygun olması gerekiyor. Yeni trafik levhasının ülkemizde uygulamaya konulup konulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın