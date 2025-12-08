Yeni Trafik Levhası Avrupa'da Kullanılmaya Başlandı: Baklava Dilimli Trafik Tabelası Ne Demek?

Avrupa ülkeleri, son dönemde artan trafiği azaltmak için farklı uygulamaları hayata geçiriyor. Özellikle ABD'den uyarlanan yeni kurallar, yeni yöntemler yavaş yavaş ülkemize de geliyor. Bu uygulamalardan birisi de hem trafiği azaltmak hem de çevresel bir etki yaratmak için kullanılan 'baklava dilimli trafik tabelası' oldu.

Mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi sembolü olan bu trafik levhası, Avrupa genelinde yaygınlaşıyor. Peki bu trafik levhası ne anlama geliyor, ülkemize de gelecek mi?