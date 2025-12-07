Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu: Bakın Listeye Türkiye'den Hangi Şehirler Girdi!

Dünyanın en büyük gastronomi platformu TasteAtlas, bir yıl sonunda daha ilgi çekici listelerini yayınlamaya devam ediyor. Yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına odaklanan uluslararası gastronomi platformu, her sene sonunda yılın enlerini seçtiği listeler yayınlıyor. Dünyanın en iyi yemeğinden tutun da en iyi restoranına, en iyi yemek şehrinden en iyi tatlısına birçok TasteAtlas listesi yakından takip ediliyor.

2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesi de yayınlandı. Küresel ölçekte yapılan oylamalarla ve uzman değerlendirmeleriyle şekillenen listeye Türkiye'den üç ilimiz girdi.