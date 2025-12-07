Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu: Bakın Listeye Türkiye'den Hangi Şehirler Girdi!
TasteAtlas, dünya üzerinde en çok takip edilen gastronomi platformlarından biri. Yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan TasteAtlas, bu amaçla sık sık yemek listeleri hazırlıyor. TasteAtlas, son olarak 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesini açıkladı.
Binlerce kullanıcının oylaması ve uzman değerlendirmeleriyle hazırlanan listede Türkiye'den ise 3 tane şehir yer alıyor.
Bakalım dünyanın en iyi yemek şehirlerinde hangi şehirlerimiz yer alıyor?
TasteAtlas "Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri" listesini yayınladı.
Gaziantep, dünyanın en iyi 17. yemek şehri oldu!
Peki dünyanın en iyi yemek şehri neresi?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
