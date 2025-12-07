onedio
Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu: Bakın Listeye Türkiye'den Hangi Şehirler Girdi!

Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu: Bakın Listeye Türkiye'den Hangi Şehirler Girdi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.12.2025 - 23:01

TasteAtlas, dünya üzerinde en çok takip edilen gastronomi platformlarından biri. Yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan TasteAtlas, bu amaçla sık sık yemek listeleri hazırlıyor. TasteAtlas, son olarak 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesini açıkladı. 

Binlerce kullanıcının oylaması ve uzman değerlendirmeleriyle hazırlanan listede Türkiye'den ise 3 tane şehir yer alıyor. 

Bakalım dünyanın en iyi yemek şehirlerinde hangi şehirlerimiz yer alıyor?

TasteAtlas "Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri" listesini yayınladı.

TasteAtlas "Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri" listesini yayınladı.

Dünyanın en büyük gastronomi platformu TasteAtlas, bir yıl sonunda daha ilgi çekici listelerini yayınlamaya devam ediyor. Yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına odaklanan uluslararası gastronomi platformu, her sene sonunda yılın enlerini seçtiği listeler yayınlıyor. Dünyanın en iyi yemeğinden tutun da en iyi restoranına, en iyi yemek şehrinden en iyi tatlısına birçok TasteAtlas listesi yakından takip ediliyor.

2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesi de yayınlandı. Küresel ölçekte yapılan oylamalarla ve uzman değerlendirmeleriyle şekillenen listeye Türkiye'den üç ilimiz girdi.

Gaziantep, dünyanın en iyi 17. yemek şehri oldu!

Gaziantep, dünyanın en iyi 17. yemek şehri oldu!

TasteAtlas'ın hazırladığı 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesinde, Türkiye'den en yüksek puanı alan ilimiz Gaziantep oldu. Gaziantep, 4.67 puanla dünyanın en iyi 17. yemek şehri seçildi.

Listenin devamında ise 24. sırada İstanbul, 84. sırada da İzmir yer alıyor. Listede toplam 3 tane şehrimiz bulunuyor.

Peki dünyanın en iyi yemek şehri neresi?

Peki dünyanın en iyi yemek şehri neresi?

TasteAtlas listesini İtalya'nın domine ettiğini görüyoruz. Listenin başında Napoli yer alıyor. Ardından Milano, Bolonya, Florence gibi İtalyanlar şehirleri yer alıyor. Listede Türkiye'nin önünde İtalya, Hindistan, Fransa, İspanya gibi ülkelerden farklı şehirler yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
