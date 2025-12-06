Dünyanın En İyi 100 Yemeği Belli Oldu: Türkiye’den TasteAtlas Listesine Giren 10 Yemek
Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini açıkladı. Binlerce kullanıcı oylaması ve uzman değerlendirmelerinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan listede Türkiye yine dikkat çekti. Geleneksel lezzetlerimiz bu yıl da üst sıralarda yer almayı başardı.
Peki listeye hangi Türk yemekleri girdi ve listede başka kimler var? Bakalım!
TasteAtlas her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi lezzetlerini sıraladı.
Türkiye’den 10 lezzet listeye girdi!
Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
