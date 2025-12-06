onedio
Dünyanın En İyi 100 Yemeği Belli Oldu: Türkiye'den TasteAtlas Listesine Giren 10 Yemek

Dünyanın En İyi 100 Yemeği Belli Oldu: Türkiye’den TasteAtlas Listesine Giren 10 Yemek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 11:11

Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini açıkladı. Binlerce kullanıcı oylaması ve uzman değerlendirmelerinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan listede Türkiye yine dikkat çekti. Geleneksel lezzetlerimiz bu yıl da üst sıralarda yer almayı başardı. 

Peki listeye hangi Türk yemekleri girdi ve listede başka kimler var? Bakalım!

Kaynak

TasteAtlas her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi lezzetlerini sıraladı.

TasteAtlas her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi lezzetlerini sıraladı.

TasteAtlas, yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına odaklanan uluslararası bir gastronomi platformu olarak biliniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda hazırladığı 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini güncelledi.

Platform, geniş veri tabanındaki yemek puanlamalarını değerlendirerek dünyanın en yüksek skora sahip lezzetlerini belirledi. 2025/26 listesi, küresel ölçekte yapılan oylamalar sonucunda yeniden şekillendi ve birçok ülkenin geleneksel yemeği bu listede yer buldu.

Türkiye'den 10 lezzet listeye girdi!

Türkiye’den 10 lezzet listeye girdi!

TasteAtlas’ın paylaştığı yeni verilere göre, Türk mutfağı bu yıl özellikle et ağırlıklı yöresel yemekleri ile yüksek puan alarak listeye girmeyi başardı. Özellikle kebap çeşitleri, dünya gastronomi otoriteleri tarafından en çok beğenilen lezzetler arasında yer aldı.

  • Cağ Kebabı - 5. sıra

  • Beyran Çorbası - 14. sıra

  • Beyti Kebap - 26. sıra

  • Çökertme Kebabı - 33. sıra

  • Hünkar Beğendi - 38.sıra

  • İskender Kebap - 48. sıra

  • Kuzu Şiş - 53. sıra

  • Adana Kebap - 57. sıra

  • Alinazik Kebap - 61. sıra

  • Paçanga Böreği - 87. sıra

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Listede bu yıl öne çıkan ilk 20 yemek:

  • Vori-Vori – Paraguay

  • Pizza Napoletana – İtalya

  • Tajarin al Tartufo – İtalya

  • Sate Kambing – Endonezya

  • Cağ Kebabı – Türkiye

  • Kontosouvli – Yunanistan

  • Arroz Tapado – Peru

  • Komplet Lepinja – Sırbistan

  • Quesabirria – Meksika

  • Pappardelle al Cinghiale – İtalya

  • Central Texas-Style Barbecue – ABD

  • Bath Kulu Badhu – Sri Lanka

  • Seco de Cabrito – Peru

  • Beyran Çorbası – Türkiye

  • Picanha – Brezilya

  • Siu Mei – Çin

  • Amritsari Kulcha – Hindistan

  • Bistecca alla Fiorentina – İtalya

  • Pollo a la Brasa – Peru

  • Empanadas Tucumanas – Arjantin

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
