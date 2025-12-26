onedio
MESEM'i Protesto Ettikleri İçin Tutuklanan 16 TİP'li Öğrenci Tahliye Edildi

26.12.2025 - 17:16

Türkiye İşçi Partisi (TİP), MESEM’i protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 gencin tahliye edildiğini açıkladı. TİP’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi! Şimdi sıra bu adaletsiz sistemi tarihe gömmekte ve düzeni değiştirmekte!” ifadelerine yer verildi.

3 Aralık'taki protestoda gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.

Mesleki Eğitim Merkezi’ni (MESEM) protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 16 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi, adlî kontrol şartıyla tahliye edildi. Bunlardan 13’ü öğrenci.

TİP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi! Artık sıra bu adaletsiz sistemi tarihe gömmekte ve düzeni değiştirmekte!” ifadelerini kullandı.

Olay, 3 Aralık’ta Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim (MESEM) Zirvesi sırasında yaşandı. Protestoya katılan 17 TİP üyesi öğrenci, savcılık ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş ve 16’sı tutuklanmıştı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, gençlerin Pullman Otel’in şikayeti üzerine “mala zarar verme” suçlamasıyla tutuklandığını açıklamıştı. Otel, gençlerden halıya boya dökülmesi ve bir camda çatlak oluştuğu iddiasıyla şikâyetçi olmuştu.

