MESEM'i Protesto Ettikleri İçin Tutuklanan 16 TİP'li Öğrenci Tahliye Edildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), MESEM’i protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 gencin tahliye edildiğini açıkladı. TİP’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi! Şimdi sıra bu adaletsiz sistemi tarihe gömmekte ve düzeni değiştirmekte!” ifadelerine yer verildi.