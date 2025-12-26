54 Şehre Kar Yağacak: Yeni Yıla Kar Yağışıyla Girecek İllerimiz Açıklandı
Yeni yıla sayılı günler kala gözler bir kez daha hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü Türkiye genelinde kış etkisini artırıyor. Yapılan değerlendirmelerde 54 il için kar yağışı uyarısı verilirken, birçok şehir yeni yıla beyaz örtüyle girmeye hazırlanıyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklenirken, batı illerinde ise daha hafif ama etkili bir kar geçişi öngörülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yıla günler kala hava durumu merak ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşılan tahmin haritasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun tamamına yakınında kar etkili olacak.
Peki Hangi İllerde Kar Yağışı Görülecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın