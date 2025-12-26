54 Şehre Kar Yağacak: Yeni Yıla Kar Yağışıyla Girecek İllerimiz Açıklandı

Yeni yıla sayılı günler kala gözler bir kez daha hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü Türkiye genelinde kış etkisini artırıyor. Yapılan değerlendirmelerde 54 il için kar yağışı uyarısı verilirken, birçok şehir yeni yıla beyaz örtüyle girmeye hazırlanıyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklenirken, batı illerinde ise daha hafif ama etkili bir kar geçişi öngörülüyor.