onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
54 Şehre Kar Yağacak: Yeni Yıla Kar Yağışıyla Girecek İllerimiz Açıklandı

54 Şehre Kar Yağacak: Yeni Yıla Kar Yağışıyla Girecek İllerimiz Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 16:16

Yeni yıla sayılı günler kala gözler bir kez daha hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü Türkiye genelinde kış etkisini artırıyor. Yapılan değerlendirmelerde 54 il için kar yağışı uyarısı verilirken, birçok şehir yeni yıla beyaz örtüyle girmeye hazırlanıyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklenirken, batı illerinde ise daha hafif ama etkili bir kar geçişi öngörülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yıla günler kala hava durumu merak ediliyor.

Yeni yıla günler kala hava durumu merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük tahmin raporu, 31 Aralık Çarşamba günü için ciddi bir kış tablosuna işaret ediyor. MGM’ye göre yılın son gününde tam 54 ilde kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Doğu ve İç Anadolu için uyarılar var. Yer yer yoğun ve etkili kar yağışı kapıda. Batı kesimlerde ise kar daha hafif olacak ama birçok şehirde beyaz örtü sürprizi yaşanabilir.

Paylaşılan tahmin haritasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun tamamına yakınında kar etkili olacak.

Paylaşılan tahmin haritasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun tamamına yakınında kar etkili olacak.

Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Erzurum ve Kars gibi şehirlerde yılbaşı öncesi kış şartlarının iyice hissedilmesi bekleniyor.

Peki Hangi İllerde Kar Yağışı Görülecek?

Peki Hangi İllerde Kar Yağışı Görülecek?

MGM haritasına göre çarşamba günü kar beklenen 54 il şöyle:

İstanbul

Kocaeli

Düzce

Sakarya

Bilecik

Bursa

Kütahya

Uşak

Burdur

Isparta

Afyonkarahisar

Eskişehir

Bartın

Zonguldak

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çankırı

Ankara

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Aksaray

Konya

Karaman

Niğde

Kayseri

Kahramanmaraş

Sivas

Tokat

Amasya

Çorum

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Erzurum

Artvin

Batman

Mardin

Diyarbakır

Bingöl

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

Malatya

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın