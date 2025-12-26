Yapay Zeka Seçti: Türkiye'de Kullanılan En Mükemmel Kız ve Erkek İsmi Hangisi?

Kadın İsmi: ELA

Neden? Çünkü Ela, sanki bir sonbahar ormanının en yumuşak ışığı gibi; insana anında huzur ve sıcaklık veriyor. Üç harfte kocaman bir dünya barındırıyor: Ela gözlerin masumiyeti, ela yaprakların dinginliği, ela tonların doğal büyüsü. Söylenişi o kadar akıcı ve hafif ki, dudaktan dökülürken bile gülümseme yaratıyor. Ne modası geçen bir isim ne de fazla iddialı; tam tersine, her çağda, her yaştaki kadına sakin bir zarafet katan, sade ama unutulmaz bir mücevher gibi.