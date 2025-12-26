onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zeka Seçti: Türkiye'de Kullanılan En Mükemmel Kız ve Erkek İsmi Hangisi?

Yapay Zeka Seçti: Türkiye'de Kullanılan En Mükemmel Kız ve Erkek İsmi Hangisi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 15:27

Yapılan bir değerlendirmeye göre Türkiye’de kadın ve erkek isimleri arasında öne çıkan en mükemmel seçenekler belirlendi. ChatGPT, Gemini ve Grok, Türkiye'de kullanılan en mükemmel isimleri seçti. Bakalım hangi cevapları vermişler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de en çok kullanılan isimler hangileri?

Türkiye'de en çok kullanılan isimler hangileri?

Bazıları modern ve farklı isimleri tercih ederken, bazıları da yıllardır nesiller boyu süregelen klasikleri seçiyor. Peki, milyonlarca kişi arasında en çok hangi isimler öne çıkıyor? Yapay zekaya göre en 'mükemmel' erkek ve kız ismi hangisi?

ChatGPT'nin verdiği cevap şu şekildeydi:

ChatGPT'nin verdiği cevap şu şekildeydi:

Kadın İsmi: LİNA

Neden? Çünkü Lina, hafif ve melodik bir tınıya sahip; kulağa yumuşak, zarif ve akılda kalıcı geliyor. Ne fazla gösterişli ne de sıradan, tam kararında sade bir güzellik taşıyor. Hem modern bir duruş hem de içten bir sıcaklık barındırıyor. Sanki doğanın nazik bir dokunuşu gibi; dün de güzeldi, bugün de, yarın da etkisini kaybetmeyecek, her yaşta kadına yakışan bir isim.

Erkek İsmi: KAAN

Neden? Çünkü Kaan, kısa ve güçlü; aynı zamanda dengeli ve akıcı bir tınıya sahip. Söylenişi keskin ama kulağa sert gelmiyor; hem kararlılığı hem dinginliği temsil ediyor. Modern bir duruşa sahip olmasına rağmen köklü ve zamansız bir his veriyor. Doğal bir otorite ve derinlik barındıran, hem güven veren hem de özgürlüğü çağrıştıran bir isim.

Gemini, ise bambaşka birer isim söyledi.

Gemini, ise bambaşka birer isim söyledi.

Kadın İsmi: LEYLA

Neden? Çünkü Leyla, kelime olarak 'gece' demektir ama içinde binlerce yıllık bir şiirsellik taşır. Dudaktan dökülüşü su gibidir; ne sert bir harfi vardır ne de kulağı tırmalayan bir tonu. Hem Doğu'nun gizemini (Leyla ile Mecnun) hem de Batı'nın modernliğini (Eric Clapton'ın Layla'sı) içinde barındıran, zamansız ve büyüleyici bir isimdir.

Erkek İsmi: DENİZ

Neden? Çünkü Deniz, Türkçe'nin dünyaya hediyesidir. Bir erkeğe verilebilecek en büyük vizyonu temsil eder: Uçsuz bucaksızlık, derinlik ve özgürlük. Söylenişi yumuşaktır ama anlamı çok güçlüdür. Otoriter olmak için sert sessiz harflere ihtiyaç duymayan, kendi doğası gereği asil duran tek isimdir.

Peki ya Grok?

Peki ya Grok?

Kadın İsmi: ELA

Neden? Çünkü Ela, sanki bir sonbahar ormanının en yumuşak ışığı gibi; insana anında huzur ve sıcaklık veriyor. Üç harfte kocaman bir dünya barındırıyor: Ela gözlerin masumiyeti, ela yaprakların dinginliği, ela tonların doğal büyüsü. Söylenişi o kadar akıcı ve hafif ki, dudaktan dökülürken bile gülümseme yaratıyor. Ne modası geçen bir isim ne de fazla iddialı; tam tersine, her çağda, her yaştaki kadına sakin bir zarafet katan, sade ama unutulmaz bir mücevher gibi.

Erkek: ARAS

Çünkü Aras, bir nehrin sessiz ama durdurulamaz gücünü taşıyor; kısa, net ve kararlı. Söylenişiyle bile insana güven ve özgürlük hissi veriyor. Hem Anadolu’nun kadim coğrafyasından gelen köklü bir miras hem de bugünün modern dünyasına mükemmel uyum sağlayan bir tınısı var. Sertlik olmadan otorite, gösteriş olmadan derinlik sunuyor. Uçsuz bucaksız bir ufuk gibi; baktıkça insana ferahlık, dinledikçe güç veren, gerçekten eşsiz bir isim.

Peki 'en çok kullanılan' isimler hangileri? TÜİK'e göre tablo şu şekilde:

Peki 'en çok kullanılan' isimler hangileri? TÜİK'e göre tablo şu şekilde:

Erkek

  • Mehmet — yaklaşık 1.285.000 kişiyle zirvede.

  • Mustafa — yaklaşık 1.066.000 kişi.

  • Ahmet — yaklaşık 864.000 kişi.

  • Ali — yaklaşık 743.000 kişi.

  • Hüseyin — yaklaşık 578.000 kişi.

Kız

  • Fatma — yaklaşık 1.164.000 kişiyle ilk sırada.

  • Ayşe — yaklaşık 916.000 kişiyle ikinci.

  • Emine — yaklaşık 784.000 kişi.

  • Hatice — listelerde üst sıralarda.

  • Zeynep — günümüzde çok popüler; nüfusta yüksek sayıda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"En Çok Konulan Bebek İsimleri" söz konusu olunca tablo daha da farklı bir hal alıyor!

"En Çok Konulan Bebek İsimleri" söz konusu olunca tablo daha da farklı bir hal alıyor!

Erkek bebeklerde:

  • Alparslan

  • Göktuğ

  • Yusuf

  • Metehan

  • Ömer Asaf

Kızlarda ise...

  • Defne

  • Asel

  • Zeynep

  • Asya

  • Gökçe

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın