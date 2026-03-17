Türkiye’nin Tatlı Devi Satışa Çıkarıldı: İşte İhale Tarihi ve Dudak Uçuklatan Bedeli

Türkiye’nin Tatlı Devi Satışa Çıkarıldı: İşte İhale Tarihi ve Dudak Uçuklatan Bedeli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 10:11

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetimindeki Baklavacı Faruk Güllü’yü satışa çıkardığını açıkladı. 223 milyon TL başlangıç bedeli belirlenen dev marka için ihale takvimi netleşti.

Türkiye’nin en köklü tatlı markalarından biri olan Baklavacı Faruk Güllü için yeni bir dönem başlıyor.

Türkiye’nin en köklü tatlı markalarından biri olan Baklavacı Faruk Güllü için yeni bir dönem başlıyor.

TMSF, uzun süredir kayyım kontrolünde bulunan Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait tüm varlıkların 'ticari ve iktisadi bütünlük' kapsamında satılmasına karar verdi. Bu dev satış süreci; markanın sahip olduğu tüm hakları, üretim tesislerindeki varlıkları, mevcut sözleşmeleri ve gayrimenkulleri kapsıyor. Yatırımcıların merakla beklediği ihale için belirlenen muhammen bedel ise 223 milyon TL olarak duyuruldu.

Söz konusu devir süreci için takvim de resmiyet kazandı. İlgili şirket ve varlıkların satışı 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile netlik kazanacak. 

Hatırlanacağı üzere markanın kaderi, 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonlarla değişmişti. FETÖ soruşturmaları kapsamında 'terör örgütünün finansmanı' ve 'örgüt üyeliği' gibi suçlamalar nedeniyle Güllüoğlu Baklavaları'na el konulmuş ve yönetim TMSF'ye devredilmişti. Yaklaşık 10 yıldır devlet kontrolünde faaliyetlerini sürdüren işletme, nisan ayında yapılacak bu ihale ile birlikte özel sektöre geri dönmüş olacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
