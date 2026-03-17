Türkiye’nin Tatlı Devi Satışa Çıkarıldı: İşte İhale Tarihi ve Dudak Uçuklatan Bedeli

TMSF, uzun süredir kayyım kontrolünde bulunan Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait tüm varlıkların 'ticari ve iktisadi bütünlük' kapsamında satılmasına karar verdi. Bu dev satış süreci; markanın sahip olduğu tüm hakları, üretim tesislerindeki varlıkları, mevcut sözleşmeleri ve gayrimenkulleri kapsıyor. Yatırımcıların merakla beklediği ihale için belirlenen muhammen bedel ise 223 milyon TL olarak duyuruldu.

Söz konusu devir süreci için takvim de resmiyet kazandı. İlgili şirket ve varlıkların satışı 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile netlik kazanacak.

Hatırlanacağı üzere markanın kaderi, 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonlarla değişmişti. FETÖ soruşturmaları kapsamında 'terör örgütünün finansmanı' ve 'örgüt üyeliği' gibi suçlamalar nedeniyle Güllüoğlu Baklavaları'na el konulmuş ve yönetim TMSF'ye devredilmişti. Yaklaşık 10 yıldır devlet kontrolünde faaliyetlerini sürdüren işletme, nisan ayında yapılacak bu ihale ile birlikte özel sektöre geri dönmüş olacak.