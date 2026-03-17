İsmail Saymaz Duyurdu: Fatih Altaylı Beynindeki Tümör Nedeniyle Ameliyata Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 09:13 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 09:24

Gazeteci İsmail Saymaz, meslektaşı Fatih Altaylı'nın bu sabah saatlerinde beyin ameliyatına alındığını duyurdu.

Haziran ayında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlaması ile tutuklanan ve altı ay sonra tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamıştı.

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın beyninde tespit edilen kütlenin büyümesi ve beyne baskı yapması üzerine bu sabah saatlerinde ameliyata alındığını duyurdu.

Saymaz, bu sabah itibarıyla Altaylı'nın ameliyat masasına yatırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

'Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ben de kendisine sordum, 'Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?' diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
