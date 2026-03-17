Ne Altın Ne Gümüş! İslam Memiş’ten Sürpriz Yatırım Araçları: “Dolar ve Euro’nun Tahtına Oturacaklar”

“Zaman geldi ve çattı. Hafta sonu piyasalara şöyle bir iddia geldi; “İran petrolün Çin Yuanı ile işlem görmesi şartıyla, Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlerin geçişine izin vermeyi değerlendirecek.” Olabilir mi? Evet. Çünkü savaşın en çok kazananı Çin ve Rusya.

Savaş bittikten sonra Çin Yuanı ve Rus Rublesi’nin yönünü takip edebilirsiniz. Dünyada sadece haritalar çizilmiyor, finansal yapı da değişiyor. Demem o ki “2030’a kadar dolar ve Euro’yu değil, Yuan ve Ruble’yi takip edin.”

Şimdi soru şu “Dolar hazır güç kazanmışken, Çin ve Rusya bu işten kazançlı çıkmışken, dolar ve Euro mu, Yuan ve Ruble mi?”

Ben cevabımı 2025’te vermiştim.”