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Uzak Şehir'den Ayrılan Alper Çankaya'nın Sevgilisi Yaren Güldiken'in Sahra Şaş Sahnesindeki Mimikleri Gündemde

Uzak Şehir'den Ayrılan Alper Çankaya'nın Sevgilisi Yaren Güldiken'in Sahra Şaş Sahnesindeki Mimikleri Gündemde

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.06.2026 - 16:04
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Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, sezon finalinde yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmüyor. Dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya'nın diziye veda etmesi son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Uzak Şehir'in Pakize'siyle aşk yaşayan Alper Çankaya diziden ayrıldıktan sonra daha önce adının aşk iddialarına karıştığı partneri Sahra Şaş'la fotoğrafına veda paylaşımında yer vermemişti. Bu durum kıskançlık iddialarını gündeme getirirken Yaren Güldiken'in bir sahnede Sahra Şaş'a karşı yaptığı mimikler gündem oldu.

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Uzak Şehir'e vedasıyla çok konuşulan Alper Çankaya, dizide Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken'le aşk yaşamaya başladı.

Uzak Şehir'e vedasıyla çok konuşulan Alper Çankaya, dizide Pakize rolüne hayat veren Yaren Güldiken'le aşk yaşamaya başladı.

Geçtiğimiz sezon partneri Sahra Şaş'la çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Alper Çankaya, Yaren Güldiken'le başlayan ilişkisinin ardından partnerine karşı mesafesini korudu. Kısa süre sonra diziden ayrılık haberiyle gündeme gelen Alper Çankaya veda paylaşımında Sahra Şaş'la yalnızca bir sahneye yansıyan görüntüsünü paylaşmıştı. O paylaşımın ardından ünlü oyuncunun diziye veda etme nedeninin kıskançlık olup olmadığı ise sosyal medyada konuşulmuştu.

Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medyada Uzak Şehir'in bir sahnesi gündem oldu.

Kullanıcılar Yaren Güldiken'in sahnedeki mimiklerine dikkat çekti. Güldiken'in bu mimikleri rol icabı mı yaptığı yoksa Sahra Şaş'a mı yaptığı bilinmese de izleyiciler sahneye yorum yağdırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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