Sezon Finali Bölümüyle Yayınlanan Tek Dizi İkinci Oldu: 11 Haziran Reyting Sonuçları Açıklandı
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11 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı.
Geçtiğimiz hafta Sevdiğim Sensin'in sezon finali yapmasının ardından bu hafta ekrana gelen tek dizi Halef: Köklerin Çağrısı oldu. Başrol Aybüke Pusat'ın ayrıldığı dizi, Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla reytinglerden etkilendi. Yalnızca totalde zirveyi görebilen Halef: Köklerin Çağrısı, iki kategoride birinciliği Dünya Kupası maçına bıraktı.
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Aybüke Pusat'ın veda ettiği Halef: Köklerin Çağrısı, dün akşam sezon finaliyle ekrandaydı.
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Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi olan Meksika-Güney Afrika maçı reytinglere damga vurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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