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Sezon Finali Bölümüyle Yayınlanan Tek Dizi İkinci Oldu: 11 Haziran Reyting Sonuçları Açıklandı

Sezon Finali Bölümüyle Yayınlanan Tek Dizi İkinci Oldu: 11 Haziran Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.06.2026 - 13:52
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11 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Sevdiğim Sensin'in sezon finali yapmasının ardından bu hafta ekrana gelen tek dizi Halef: Köklerin Çağrısı oldu. Başrol Aybüke Pusat'ın ayrıldığı dizi, Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla reytinglerden etkilendi. Yalnızca totalde zirveyi görebilen Halef: Köklerin Çağrısı, iki kategoride birinciliği Dünya Kupası maçına bıraktı.

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Aybüke Pusat'ın veda ettiği Halef: Köklerin Çağrısı, dün akşam sezon finaliyle ekrandaydı.

Aybüke Pusat'ın veda ettiği Halef: Köklerin Çağrısı, dün akşam sezon finaliyle ekrandaydı.

11 Haziran Perşembe günü reyting yarışında yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi olan Halef: Köklerin Çağrısı'nın sonuçları merak edildi. Her kategoride reytingini yükselten dizi, yalnızca totalde zirvede yer alabildi. Meksika-Güney Afrika maçı ise AB ve ABC1 reytinglerinde zirveyi kaptı.

Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi olan Meksika-Güney Afrika maçı reytinglere damga vurdu.

Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi olan Meksika-Güney Afrika maçı reytinglere damga vurdu.

Saat 22.00'de yayınlanan maç, zirvede yer aldığı kategorilerde Halef: Köklerin Çağrısı'na fark attı. 

11 Haziran Perşembe total reyting sonuçları

  • Halef Köklerin Çağrısı – 5.12

  • Meksika-Güney Afrika Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.96

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.22

  • Esra Erol'da – 3.00

  • Survivor – 2.85

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – 2.15

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.00

  • Atv Ana Haber – 2.00

  • Atv Gün Ortası – 1.88

  • Var Mısın Yok Musun – 1.81

  • ### 11 Haziran Perşembe AB reyting sonuçları

  • Meksika-Güney Afrika Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 6.62

  • Halef Köklerin Çağrısı – 3.37

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 2.89

  • Survivor – 2.34

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.07

  • Esra Erol'da – 1.68

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – 1.68

  • Var Mısın Yok Musun – 1.47

  • Kanal D Ana Haber – 1.46

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.38

  • ### 11 Haziran Perşembe ABC1 reyting sonuçları

  • Meksika-Güney Afrika Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 6.41

  • Halef Köklerin Çağrısı – 4.43

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.14

  • Survivor – 2.66

  • Esra Erol'da – 2.41

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 1.99

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – 1.76

  • Var Mısın Yok Musun – 1.62

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.53

  • Kanal D Ana Haber – 1.50

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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