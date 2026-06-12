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Diziyi Kıskançlık Krizi mi Bitirdi? Eşref Rüya'nın Ölü Yaşar'ı Çağatay Ulusoy İddialarına Cevap Verdi

Diziyi Kıskançlık Krizi mi Bitirdi? Eşref Rüya'nın Ölü Yaşar'ı Çağatay Ulusoy İddialarına Cevap Verdi

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.06.2026 - 11:22
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ani final kararıyla izleyenlerini üzmüştü. Sezon finali beklerken final haberinin gelmesiyle birlikte 'Eşref Rüya neden final yaptı?' sorusu sık sık sorulmaya ve birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. En çok konuşulan iddia ise Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık sebebiyle sık sık sete geldiği, Demet Özdemir'le olan sahnelerden rahatsızlık duyduğu ve bu sebeple çıkan kriz sonucunda dizinin final kararı aldığıydı. Dizide Ölü Yaşar'a hayat veren Erol Babaoğlu iddiaları yanıtladı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve yeni bir fenomen yaratan Eşref Tek, bir anda alınan final kararının ardından ekranlara veda etti.

Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve yeni bir fenomen yaratan Eşref Tek, bir anda alınan final kararının ardından ekranlara veda etti.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, Yeraltı'nın yayın hayatına başlamasının ardından reyting zirvesini kaybetse de dizinin kemik kitlesi Eşref Rüya'yı izlemekten hiç vazgeçmedi. Yüksek reytinglerle alınan final kararı izleyiciyi hem üzdü hem de öfkelendirdi. Eşref Rüya'nın neden bittiğine dair akıllarda pek çok soru işareti yer alırken ortaya atılan iddialar arasında en çok Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık krizi sebebiyle dizinin bittiği iddiası konuşuldu. İddiaya göre Demet Özdemir'le yakın çekimlerden rahatsız olan Aslıhan Malbora sık sık sete gidiyor, kıskançlık krizleri de hem Çağatay Ulusoy hem de ekip üstünde baskı oluşturuyordu. Aslıhan Malbora, hakkında ortaya atılan bu iddiaları yalanlamıştı.

Dizide Ölü Yaşar karakterini canlandıran Erol Babaoğlu da iddiaları yanıtladı.

Erol Babaoğlu, 'Yok, yani Çağatay çok profesyonel bir oyuncu. Bana çok hurafe geldi. Çok dedikoduları bilmem ama çok profesyonel işleyen bir set. Öyle 'onun bilmem nesi şöyle dedi, onun sevgilisi böyle' falan... Hiç olur mu öyle şey? Çok iyi bir kadro, çok iyi bir reji... Büyük bir iş. Böyle büyük bir iş, büyük bir yapımcı para akıtıyor, 52 ülkede satılıyor. Böyle şeylerle bu iş bitebilir mi sizce?' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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