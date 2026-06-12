Diziyi Kıskançlık Krizi mi Bitirdi? Eşref Rüya'nın Ölü Yaşar'ı Çağatay Ulusoy İddialarına Cevap Verdi
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ani final kararıyla izleyenlerini üzmüştü. Sezon finali beklerken final haberinin gelmesiyle birlikte 'Eşref Rüya neden final yaptı?' sorusu sık sık sorulmaya ve birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya başlandı. En çok konuşulan iddia ise Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık sebebiyle sık sık sete geldiği, Demet Özdemir'le olan sahnelerden rahatsızlık duyduğu ve bu sebeple çıkan kriz sonucunda dizinin final kararı aldığıydı. Dizide Ölü Yaşar'a hayat veren Erol Babaoğlu iddiaları yanıtladı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve yeni bir fenomen yaratan Eşref Tek, bir anda alınan final kararının ardından ekranlara veda etti.
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Dizide Ölü Yaşar karakterini canlandıran Erol Babaoğlu da iddiaları yanıtladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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