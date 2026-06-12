Diziyi Kıskançlık Krizi mi Bitirdi? Eşref Rüya'nın Ölü Yaşar'ı Çağatay Ulusoy İddialarına Cevap Verdi

Erol Babaoğlu, 'Yok, yani Çağatay çok profesyonel bir oyuncu. Bana çok hurafe geldi. Çok dedikoduları bilmem ama çok profesyonel işleyen bir set. Öyle 'onun bilmem nesi şöyle dedi, onun sevgilisi böyle' falan... Hiç olur mu öyle şey? Çok iyi bir kadro, çok iyi bir reji... Büyük bir iş. Böyle büyük bir iş, büyük bir yapımcı para akıtıyor, 52 ülkede satılıyor. Böyle şeylerle bu iş bitebilir mi sizce?' dedi.