İddialar Doğruymuş! Aybüke Pusat'ın Halef'ten Ayrılmasının Ardından Rol Arkadaşından Zehir Zemberek Sözler

Ancak sitem Aybüke Pusat'a değil, senaryo ve dizinin fanlarınaydı. Veda Yurtsever, ortaya atılan iddiaları doğrulayacak cinsten açıklamalar yaptı.

Veda Yurtsever'in Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'Canım Abüke,

Bu fotoğraf senin set arkadaşlığını en iyi

yansıtanlardan, çok eğlenceli bir yol arkadaşıydın.

Zor bir yolda yürüdün, bir 'oyuncu' olarak seni çok

anladığım bir yerdeyim, başladığın karakterle

bitirdiğin karakter arasında mesafeler var ve fakat

bir de reyting diye adı belli bir canavar.

Dengeler bazen şaşıyor, bazen birkaç oyuncu

nasibini alıyor. Tadın kaçtı, gitmek istedin,

hakkındı... Senin sayende sezonda içimde kalan bir kaç

cümleyi de buraya bırakayım dedim: Eskiden dizi

izlerken telefonu yanıma alır sahnelerle ilgili

yapılan yorumlara bakardım, telefonu nerdeyse

kapatacak duruma geldim.

Herkes değil elbette ama enteresan bir 'fan'

tayfa oluştu, izlediği dizinin emek verenlerine

hakaret etmek, kendi oluşturdukları bir yalan

girdabından beslenip birbirlerine kanlı bıçaklı

savaş açan, üstüne çıkıp tepinmeye kalktığının

bir kalbi, bir annesi, bir sevdiği olduğunu hiç

hesaba katmayan, 'bu çocuklar ne ara bu kadar

gaddarlaştı, kötülük kalplerini sardı, her şeyi

söylemeye hadleri olduğunu sandı' diyeceğim bir

tayfa... Bak ilk defa bir postu yorumlara kapatacağım

çünkü biliyorum ki 'ama' diye başlayan

cümleleriyle susmayacaklar.

Kaç yaşında kadınım, uzun zamandır

sektördeyim benim bile olgunluk seviyemi

taşıran bu kirlilik senin gibi genç bir

meslektaşımı ne hale getirir?

'Amaaan Vedoş'um aldırmıyorum' demiştin bir

gün, inandım mı sandın?

Bazen bu 'çocuk' hallerinin kriz yönetiminde

seni zorladığına da tanık oldum ve kalbini

saramadığıma, seni iyileştirecek merhemi

süremediğime çok üzüldüm. Dilerim gittiğin yerde neşenin, enerjinin hak ettiği karşılığını da bulursun.

Ben açıkçası seni çok özleyeceğim, sette hepimizin

yeri dolar bilirim, benim canımı daha çok sıkan

sevdiğim komşumu uğurlamak olur.

Gece saat 02:00'de ışığım yanıyor diye yorgun

argın gelmene rağmen balkonun altından bana

şarkılar söylemeni, 'marketten bi şey istiyor musun?'

diye aramalarını, denediğim her türlü iğrenç

yemeğimi tadıp puan vermelerini, barınaktan alıp

hasarlı kalbini iyileştirip hepimizin sevgilisi yaptığın

Biricik'in evimi oyun parkuruna çevirmesini,

annenin yaptığı nefis sarmaları, ez cümle 'seni

çocuk' çok özleyeceğim.'