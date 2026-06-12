İddialar Doğruymuş! Aybüke Pusat'ın Halef'ten Ayrılmasının Ardından Rol Arkadaşından Zehir Zemberek Sözler
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Geçtiğimiz sezon Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından Aybüke Pusat'ın ilk adresi Halef: Köklerin Çağrısı olmuştu. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen ile başrollerini paylaştığı dizi yüksek reytinglerle devam ederken Aybüke Pusat'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Pusat'ın ayrılık nedenine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Atılan iddialardan en güçlüsü senaryodaki değişikliklerden rahatsızlık duyduğuna dairdi. Dün akşam yayınlanan sezon finaliyle diziye veda eden Aybüke Pusat için paylaşım yapan rol arkadaşı, iddiaların doğru olduğunu belirtecek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, kemik bir izleyici elde etmeyi başardı.
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Aybüke Pusat'ın diziden ayrılma nedeni olarak pek çok iddia ortaya atıldı.
Aybüke Pusat Halef'ten ayrılır ayrılmaz rol arkadaşı Veda Yurtsever'den sitem dolu bir paylaşım geldi.
Instagram paylaşımını yorumlara kapatan Veda Yurtsever, diğer paylaşımlarına gelen yorumların ardından X hesabından paylaşım yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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