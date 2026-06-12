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İddialar Doğruymuş! Aybüke Pusat'ın Halef'ten Ayrılmasının Ardından Rol Arkadaşından Zehir Zemberek Sözler

İddialar Doğruymuş! Aybüke Pusat'ın Halef'ten Ayrılmasının Ardından Rol Arkadaşından Zehir Zemberek Sözler

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.06.2026 - 08:51
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Geçtiğimiz sezon Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından Aybüke Pusat'ın ilk adresi Halef: Köklerin Çağrısı olmuştu. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen ile başrollerini paylaştığı dizi yüksek reytinglerle devam ederken Aybüke Pusat'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Pusat'ın ayrılık nedenine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Atılan iddialardan en güçlüsü senaryodaki değişikliklerden rahatsızlık duyduğuna dairdi. Dün akşam yayınlanan sezon finaliyle diziye veda eden Aybüke Pusat için paylaşım yapan rol arkadaşı, iddiaların doğru olduğunu belirtecek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, kemik bir izleyici elde etmeyi başardı.

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, kemik bir izleyici elde etmeyi başardı.

Sevdiğim Sensin sezona başlayana kadar zirvede olan Halef: Köklerin Çağrısı, daha sonra 2. sıraya gerilese de hafta boyunca sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Ancak sezon finaline yaklaşırken dizide Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Aybüke Pusat'ın diziden ayrılma nedeni olarak pek çok iddia ortaya atıldı.

Aybüke Pusat'ın diziden ayrılma nedeni olarak pek çok iddia ortaya atıldı.

İddialardan en güçlüsü senaryoda yaşanan değişikliklerden ve gelen yorumlardan Aybüke Pusat'ın rahatsızlık duyduğu yönündeydi. Pusat cephesinden iddialara dair bir açıklama gelmezken ünlü oyuncu sezon finaliyle birlikte diziye veda etti.

Aybüke Pusat Halef'ten ayrılır ayrılmaz rol arkadaşı Veda Yurtsever'den sitem dolu bir paylaşım geldi.

Aybüke Pusat Halef'ten ayrılır ayrılmaz rol arkadaşı Veda Yurtsever'den sitem dolu bir paylaşım geldi.

Ancak sitem Aybüke Pusat'a değil, senaryo ve dizinin fanlarınaydı. Veda Yurtsever, ortaya atılan iddiaları doğrulayacak cinsten açıklamalar yaptı.

Veda Yurtsever'in Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'Canım Abüke,

Bu fotoğraf senin set arkadaşlığını en iyi

yansıtanlardan, çok eğlenceli bir yol arkadaşıydın.

Zor bir yolda yürüdün, bir 'oyuncu' olarak seni çok

anladığım bir yerdeyim, başladığın karakterle

bitirdiğin karakter arasında mesafeler var ve fakat

bir de reyting diye adı belli bir canavar.

Dengeler bazen şaşıyor, bazen birkaç oyuncu

nasibini alıyor. Tadın kaçtı, gitmek istedin,

hakkındı... Senin sayende sezonda içimde kalan bir kaç

cümleyi de buraya bırakayım dedim: Eskiden dizi

izlerken telefonu yanıma alır sahnelerle ilgili

yapılan yorumlara bakardım, telefonu nerdeyse

kapatacak duruma geldim.

Herkes değil elbette ama enteresan bir 'fan'

tayfa oluştu, izlediği dizinin emek verenlerine

hakaret etmek, kendi oluşturdukları bir yalan

girdabından beslenip birbirlerine kanlı bıçaklı

savaş açan, üstüne çıkıp tepinmeye kalktığının

bir kalbi, bir annesi, bir sevdiği olduğunu hiç

hesaba katmayan, 'bu çocuklar ne ara bu kadar

gaddarlaştı, kötülük kalplerini sardı, her şeyi

söylemeye hadleri olduğunu sandı' diyeceğim bir

tayfa... Bak ilk defa bir postu yorumlara kapatacağım

çünkü biliyorum ki 'ama' diye başlayan

cümleleriyle susmayacaklar.

Kaç yaşında kadınım, uzun zamandır

sektördeyim benim bile olgunluk seviyemi

taşıran bu kirlilik senin gibi genç bir

meslektaşımı ne hale getirir?

'Amaaan Vedoş'um aldırmıyorum' demiştin bir

gün, inandım mı sandın?

Bazen bu 'çocuk' hallerinin kriz yönetiminde

seni zorladığına da tanık oldum ve kalbini

saramadığıma, seni iyileştirecek merhemi

süremediğime çok üzüldüm. Dilerim gittiğin yerde neşenin, enerjinin hak ettiği karşılığını da bulursun.

Ben açıkçası seni çok özleyeceğim, sette hepimizin

yeri dolar bilirim, benim canımı daha çok sıkan

sevdiğim komşumu uğurlamak olur.

Gece saat 02:00'de ışığım yanıyor diye yorgun

argın gelmene rağmen balkonun altından bana

şarkılar söylemeni, 'marketten bi şey istiyor musun?'

diye aramalarını, denediğim her türlü iğrenç

yemeğimi tadıp puan vermelerini, barınaktan alıp

hasarlı kalbini iyileştirip hepimizin sevgilisi yaptığın

Biricik'in evimi oyun parkuruna çevirmesini,

annenin yaptığı nefis sarmaları, ez cümle 'seni

çocuk' çok özleyeceğim.'

Instagram paylaşımını yorumlara kapatan Veda Yurtsever, diğer paylaşımlarına gelen yorumların ardından X hesabından paylaşım yaptı.

Instagram paylaşımını yorumlara kapatan Veda Yurtsever, diğer paylaşımlarına gelen yorumların ardından X hesabından paylaşım yaptı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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