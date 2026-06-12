Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Başrolün Nişanlısı Belli Oldu
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Uzak Şehir'in sektörde yarattığı büyük dalga, gelecek sezona da yön verecek gibi görünüyor. Toprak ve aşiret temalı dizilerin artmasının yolunu açan Uzak Şehir'in ardından başta Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin ve Halef olmak üzere pek çok dizi sektöre giriş yapmış ve başarılı olmuştu. Özellikle Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kıran başarısıyla birlikte Karadeniz dizilerine olan ilgi arttı. Gelecek yıl Taşacak Bu Deniz'e rakip olmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz için hazırlıklar ise arttı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kıran başarısının ardından gelecek sezonda kendisini yepyeni bir rakip bekliyor.
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Sevdam Karadeniz'de Emre Bey'in canlandıracağı Kuzey karakterinin nişanlısını oynayacak oyuncu belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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