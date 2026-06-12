Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Başrolün Nişanlısı Belli Oldu

Uzak Şehir'in sektörde yarattığı büyük dalga, gelecek sezona da yön verecek gibi görünüyor. Toprak ve aşiret temalı dizilerin artmasının yolunu açan Uzak Şehir'in ardından başta Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin ve Halef olmak üzere pek çok dizi sektöre giriş yapmış ve başarılı olmuştu. Özellikle Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kıran başarısıyla birlikte Karadeniz dizilerine olan ilgi arttı. Gelecek yıl Taşacak Bu Deniz'e rakip olmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz için hazırlıklar ise arttı.

Kaynak: Birsen Altuntaş