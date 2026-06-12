Ayrılır Ayrılmaz Takipten Çıktı: Halef'in Melek'i Aybüke Pusat'ın İlk Hamlesi Gündem Oldu!

Halef'in sezon finali bölümünde Serhat ve Yıldız evlenirken, Melek hayatını kaybetti. Melek'in doğum yapmasının ardından düğünde sarf ettiği sözlerle etkileyici bir biçimde diziye veda etmesi çok konuşuldu. Ancak daha çok konuşulan konu, Aybüke Pusat'ın başrolü olduğu diziye veda etmesi oldu. Ünlü oyuncunun ayrılma nedeni olarak değişen senaryo ve fanların yorumlarından rahatsızlık duyduğu iddiası gündeme gelmişti. Aybüke Pusat'ın rol arkadaşlarından Veda Yurtsever, yaptığı veda paylaşımıyla iddiaları doğruladı ve hem senaryo değişimine hem de fanlara sert çıktı. Aybüke Pusat ise henüz herhangi bir veda paylaşımı yapmadı.