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Ayrılır Ayrılmaz Takipten Çıktı: Halef'in Melek'i Aybüke Pusat'ın İlk Hamlesi Gündem Oldu!

Ayrılır Ayrılmaz Takipten Çıktı: Halef'in Melek'i Aybüke Pusat'ın İlk Hamlesi Gündem Oldu!

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.06.2026 - 12:11
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef, sezonun en başarılı yapımlarından biri oldu. Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı diziden gelen ayrılık haberi sezon sonuna damga vurdu. Başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılması ve ayrılık sonrası rol arkadaşı Veda Yurtsever'in paylaşımı gündemi sarsmıştı. Henüz dizi için veda paylaşımı yapmayan Aybüke Pusat'ın ise ayrılık sonrası ilk hamlesi dikkat çekti.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Halef, yaptığı sezon finaliyle büyük ses getirdi.

NOW TV'nin sevilen dizisi Halef, yaptığı sezon finaliyle büyük ses getirdi.

Halef'in sezon finali bölümünde Serhat ve Yıldız evlenirken, Melek hayatını kaybetti. Melek'in doğum yapmasının ardından düğünde sarf ettiği sözlerle etkileyici bir biçimde diziye veda etmesi çok konuşuldu. Ancak daha çok konuşulan konu, Aybüke Pusat'ın başrolü olduğu diziye veda etmesi oldu. Ünlü oyuncunun ayrılma nedeni olarak değişen senaryo ve fanların yorumlarından rahatsızlık duyduğu iddiası gündeme gelmişti. Aybüke Pusat'ın rol arkadaşlarından Veda Yurtsever, yaptığı veda paylaşımıyla iddiaları doğruladı ve hem senaryo değişimine hem de fanlara sert çıktı. Aybüke Pusat ise henüz herhangi bir veda paylaşımı yapmadı.

Detaylar:

Veda paylaşımı yapmayan Aybüke Pusat'ın ilk iş olarak Halef'in resmi hesabını takipten çıkması dikkat çekti.

Veda paylaşımı yapmayan Aybüke Pusat'ın ilk iş olarak Halef'in resmi hesabını takipten çıkması dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, iddiaları doğrularcasına yaptığı bu hamle ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Pusat'ın iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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