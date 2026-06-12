Ayrılır Ayrılmaz Takipten Çıktı: Halef'in Melek'i Aybüke Pusat'ın İlk Hamlesi Gündem Oldu!
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef, sezonun en başarılı yapımlarından biri oldu. Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı diziden gelen ayrılık haberi sezon sonuna damga vurdu. Başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılması ve ayrılık sonrası rol arkadaşı Veda Yurtsever'in paylaşımı gündemi sarsmıştı. Henüz dizi için veda paylaşımı yapmayan Aybüke Pusat'ın ise ayrılık sonrası ilk hamlesi dikkat çekti.
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NOW TV'nin sevilen dizisi Halef, yaptığı sezon finaliyle büyük ses getirdi.
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Veda paylaşımı yapmayan Aybüke Pusat'ın ilk iş olarak Halef'in resmi hesabını takipten çıkması dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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