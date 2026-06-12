Survivor'da Elenen İsim Deniz Çatalbaş Oldu: Eleme Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Deniz yaptığı açıklamada, '6 aylık Survivor yolculuğumun sonunda bir kez daha şunu anladım ki; hayatta gerçekten önemli olan şey sevmek, sevilmek, paylaşmak, birlikte gülebilmek ve hoşgörülü olabilmek. Farklılıklara rağmen birbirimize saygı duyabilmek, zor zamanlarda insanlığımızı kaybetmemek ve en önemlisi de kimsenin kalbini kırmamak. Bu süreç boyunca sadece parkurlarda yarışmadım; rekabetin içinde bile bu değerleri hatırlamaya çalıştım.

- Bu sebeple yaşadığım her şeye ve beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler - ❤️👋🏻' ifadelerine yer verdi.