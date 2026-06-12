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Survivor'da Elenen İsim Deniz Çatalbaş Oldu: Eleme Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Survivor'da Elenen İsim Deniz Çatalbaş Oldu: Eleme Sonrası İlk Paylaşım Geldi

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Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.06.2026 - 14:38
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Survivor'da dün akşam bir eleme daha gerçekleşti. Önümüzdeki hafta büyük finalin yapılacağı Survivor'da son altıya kalan isimler Deniz, Nobre, Nagihan, Ramazan, Nefise ve Sercan olmuştu. Survivor 2026'da yapılan son elemede adaya veda eden kişi Deniz Çatalbaş oldu. Deniz, vedanın ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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14-20 Haziran arasında gerçekleşecek Survivor 2026 final haftası öncesi bir eleme daha gerçekleşti.

14-20 Haziran arasında gerçekleşecek Survivor 2026 final haftası öncesi bir eleme daha gerçekleşti.

Heyecanın ve temponun giderek arttığı Survivor'da elemeler sıklaştı. Murat Arkın'ın ardından Survivor'a veda eden isim Deniz Çatalbaş oldu. Nefise ile son ikiye kalan Deniz elenen isim olmaktan kurtulamadı.

6 aylık mücadelenin ardından büyük finale sayılı günler kala elenen Deniz, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Deniz yaptığı açıklamada, '6 aylık Survivor yolculuğumun sonunda bir kez daha şunu anladım ki; hayatta gerçekten önemli olan şey sevmek, sevilmek, paylaşmak, birlikte gülebilmek ve hoşgörülü olabilmek. Farklılıklara rağmen birbirimize saygı duyabilmek, zor zamanlarda insanlığımızı kaybetmemek ve en önemlisi de kimsenin kalbini kırmamak. Bu süreç boyunca sadece parkurlarda yarışmadım; rekabetin içinde bile bu değerleri hatırlamaya çalıştım.

- Bu sebeple yaşadığım her şeye ve beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler - ❤️👋🏻' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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