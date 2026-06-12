Survivor'da Elenen İsim Deniz Çatalbaş Oldu: Eleme Sonrası İlk Paylaşım Geldi
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Survivor'da dün akşam bir eleme daha gerçekleşti. Önümüzdeki hafta büyük finalin yapılacağı Survivor'da son altıya kalan isimler Deniz, Nobre, Nagihan, Ramazan, Nefise ve Sercan olmuştu. Survivor 2026'da yapılan son elemede adaya veda eden kişi Deniz Çatalbaş oldu. Deniz, vedanın ardından Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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14-20 Haziran arasında gerçekleşecek Survivor 2026 final haftası öncesi bir eleme daha gerçekleşti.
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6 aylık mücadelenin ardından büyük finale sayılı günler kala elenen Deniz, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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