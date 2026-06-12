Gram Altın 6 Ayda Nereden Nereye Düştü?
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Altında son haftalarda düşüş trendi devam ediyor. Yıl sonunda 10 bin liraya ulaşacağı öngörülen gram altının 2026'nın ilk 6 ayındaki değişim gözler önüne serildi. Yatırımcıya her daim kazandırması nedeniyle 'güvenli liman' adını alan altın ocak ayında tarihi rekorlarını kırarken haziran ayıyla birlikte dip seviyelere indi. İşte altının ilk 6 aydaki değişimi.
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Altın fiyatlarının ilk 6 aydaki değişimi ortaya çıktı.
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Altın neden düştü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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