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Ekonomi
Gram Altın 6 Ayda Nereden Nereye Düştü?

Gram Altın 6 Ayda Nereden Nereye Düştü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 16:27
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Altında son haftalarda düşüş trendi devam ediyor. Yıl sonunda 10 bin liraya ulaşacağı öngörülen gram altının 2026'nın ilk 6 ayındaki değişim gözler önüne serildi. Yatırımcıya her daim kazandırması nedeniyle 'güvenli liman' adını alan altın ocak ayında tarihi rekorlarını kırarken haziran ayıyla birlikte dip seviyelere indi. İşte altının ilk 6 aydaki değişimi.

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Altın fiyatlarının ilk 6 aydaki değişimi ortaya çıktı.

Altın fiyatlarının ilk 6 aydaki değişimi ortaya çıktı.

Altın fiyatlarında haziran ayı itibarıyla ezber bozan gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılında imza attığı tarihi rekorlara 2026'nın ilk aylarında da devam eden altın, dip seviyeyi gördü. Haziran ayıyla birlikte altın fiyatlarında sert geri çekilme görüldü. Öyle ki altın fiyatları son ayların en düşük seviyesine indi. 

2026 Ocak ayına 7 bin 811 TL'den giriş yapan gram altın, şubat atında ilk geri çekilmesini yaşadığı ve 7 bin 458 liraya düştü. Mart ayında toparlanma yaşayan altın 7 bin 660 liraya yükselse de bu hareketi kalıcı yükseliş trendine dönüştürmedi. 

Bahar aylarında piyasalardaki satış baskısı iyice derinleşti; nisan ayında 7.048 TL’ye düşen gram fiyatı, mayıs ayında psikolojik sınırların da altına inerek 6.860 TL seviyesini gördü. Haziran 2026'da ise altın için dip seviyeler test edildi. Bu ay için altındaki düşüş hızlanarak 6 bin 50 TL rakamı görüldü.

Böylece gram altın, sadece altı aylık bir zaman diliminde değerinden yaklaşık yüzde 22,5 oranında kaybetmiş oldu.

Altının 6 aydaki değişimi:

  • Ocak: 7.811 TL

  • Şubat: 7.458 TL

  • Mart: 7.660 TL

  • Nisan: 7.048 TL

  • Mayıs: 6.860 TL

  • Haziran: 6.050 TL

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Altın fiyatlarının neden düştüğü merak ediliyor. Uzmanlara göre küresel piyasalardaki bu sert düşüşün arkasında enflasyon verilerindeki gevşeme, merkez bankalarının faiz politikalarındaki duruşu ve iç piyasadaki makroekonomik dengelerin değişmesi gibi birden fazla faktör rol oynuyor. 

Yıllardır birikimlerini altında değerlendiren ve 'Altın hiçbir zaman kaybettirmez' mantığıyla hareket eden yatırımcılar ise bu agresif düşüş grafiği karşısında strateji değişikliğine gitmeye başladı. 

Önümüzdeki aylarda piyasanın bu dip seviyelerden tepki alıp almayacağı ya da düşüş trendinin yılın ikinci yarısına sarkıp sarkmayacağı ekonomi kulislerinde en çok tartışılan konuların başında geliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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