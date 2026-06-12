Gram Altın 6 Ayda Nereden Nereye Düştü?

Altın fiyatlarında haziran ayı itibarıyla ezber bozan gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılında imza attığı tarihi rekorlara 2026'nın ilk aylarında da devam eden altın, dip seviyeyi gördü. Haziran ayıyla birlikte altın fiyatlarında sert geri çekilme görüldü. Öyle ki altın fiyatları son ayların en düşük seviyesine indi.

2026 Ocak ayına 7 bin 811 TL'den giriş yapan gram altın, şubat atında ilk geri çekilmesini yaşadığı ve 7 bin 458 liraya düştü. Mart ayında toparlanma yaşayan altın 7 bin 660 liraya yükselse de bu hareketi kalıcı yükseliş trendine dönüştürmedi.

Bahar aylarında piyasalardaki satış baskısı iyice derinleşti; nisan ayında 7.048 TL’ye düşen gram fiyatı, mayıs ayında psikolojik sınırların da altına inerek 6.860 TL seviyesini gördü. Haziran 2026'da ise altın için dip seviyeler test edildi. Bu ay için altındaki düşüş hızlanarak 6 bin 50 TL rakamı görüldü.

Böylece gram altın, sadece altı aylık bir zaman diliminde değerinden yaklaşık yüzde 22,5 oranında kaybetmiş oldu.

Altının 6 aydaki değişimi: