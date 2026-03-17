Restoran ve Alışverişlerde Sakın Okutmayın: Telefonunuz Saniyeler İçinde Başkasının Eline Geçebilir

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 07:13

Günlük hayatta ödeme yaparken veya menü bakarken sıkça kullandığımız QR kodlar, siber saldırganların yeni silahı haline geldi. Zararlı yazılımlar içeren sahte karekodlar aracılığıyla cep telefonlarını ele geçiren dolandırıcılar, kişisel verilere ulaşarak banka hesaplarını saniyeler içinde boşaltabiliyor.

Kaynak: Çağrı Ulu / NTV

Dijitalleşen dünyada hayatı kolaylaştıran karekod teknolojisi, son dönemde art niyetli kişilerin en sık başvurduğu hırsızlık yöntemlerinden biri oldu.

Restoranlarda masaların üzerindeki menülerden, alışveriş merkezlerindeki ödeme noktalarına kadar her yere sızan bu tehlike, kullanıcıların dikkatsizliğinden faydalanıyor. Dolandırıcılar tarafından hazırlanan ve içine özel virüsler yerleştirilen sahte kodlar okutulduğu anda, işlem sadece bir veri paylaşımıyla sınırlı kalmıyor; telefonun tüm kontrolü uzaktan erişimle kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

Sistem oldukça basit ama tehlikeli bir işleyişe sahip.

Kullanıcı telefon kamerasını koda doğrulttuğu anda cihaza sızan casus yazılım, arka planda sessizce çalışmaya başlıyor. Bu aşamadan sonra rehberinizden fotoğraflarınıza, mesajlarınızdan banka uygulamalarınızın şifrelerine kadar her türlü kritik bilgi savunmasız kalıyor. Siber güvenlik uzmanları, özellikle halka açık alanlarda bulunan ve doğruluğundan emin olunmayan karekodların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Mağduriyet yaşanmaması için ödemelerin ve veri aktarımlarının daha güvenli yöntemlerle yapılması, sadece resmi ve güvenilir kurumların sunduğu kodların tercih edilmesi hayati önem taşıyor.

Bilişim uzmanı Emre Çelikkol özellikle dış mekanlarda reklam gibi gösterilen QR kodlara dikkat çekiyor:

'Siz QR'ı okuttuğunuzda aslında bankaya giden bir sistem yok, orada sizin telefonunuza entegre edilecek zararlı bir yazılım sistemi var aslında. O mobil pos bankacılık sistemi gibi duruyor. Bu bir pos cihazı olabilir, ağaç üzerinde bir reklam olabilir... Yazılım telefon üzerindeki pil, sağlık durumu, galeri, fotoğraf, SMS, WhatsApp arama kayıtları gibi tüm sistemlerin ele geçiriyor ve üçüncü kişilere aktarıyor.”

Uzmanlar QR kodlardan uzak durulmasını ve bankacılıkta kart üzerinden işlem yapılmasını öneriyor. Ancak bu tuzağa düşenler ne yapmalı?

Bilişim uzmanı Çelikkol'a göre bu durumda yapılması gerekenler şöyle: 'Uygulamalarda kayıtlı parolalarınız varsa bunların acilen silinmesi, herhangi bir işlemin yapılmaması ve telefonun acilen uçak moduna alınması gerekiyor. Antivirüs sistemlerinin kurulması gerekiyor. Sonrasında cep telefonun sıfırlanması ve farklı bir e posta adresiyle tekrar kurulum yapılması gerekiyor.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
