Restoran ve Alışverişlerde Sakın Okutmayın: Telefonunuz Saniyeler İçinde Başkasının Eline Geçebilir

'Siz QR'ı okuttuğunuzda aslında bankaya giden bir sistem yok, orada sizin telefonunuza entegre edilecek zararlı bir yazılım sistemi var aslında. O mobil pos bankacılık sistemi gibi duruyor. Bu bir pos cihazı olabilir, ağaç üzerinde bir reklam olabilir... Yazılım telefon üzerindeki pil, sağlık durumu, galeri, fotoğraf, SMS, WhatsApp arama kayıtları gibi tüm sistemlerin ele geçiriyor ve üçüncü kişilere aktarıyor.”

Uzmanlar QR kodlardan uzak durulmasını ve bankacılıkta kart üzerinden işlem yapılmasını öneriyor. Ancak bu tuzağa düşenler ne yapmalı?

Bilişim uzmanı Çelikkol'a göre bu durumda yapılması gerekenler şöyle: 'Uygulamalarda kayıtlı parolalarınız varsa bunların acilen silinmesi, herhangi bir işlemin yapılmaması ve telefonun acilen uçak moduna alınması gerekiyor. Antivirüs sistemlerinin kurulması gerekiyor. Sonrasında cep telefonun sıfırlanması ve farklı bir e posta adresiyle tekrar kurulum yapılması gerekiyor.'