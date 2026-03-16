e-Devlet'ten Hemen Kontrol Edin: Emekliliği Yakan Detay Ortaya Çıktı!

SGK’nın sahte sigortalılığına yönelik başlattığı denetimler sürüyor. Geçen gün bir açıklama paylaşan SGK, 5 yılda 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini belirtmişti. Milyonlarca vatandaş “Emekliliğim iptal edilir mi?” endişesi yaşarken Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, kritik açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’a konuşan Bal, kimlerinin emekliliğinin tehlikede olduğunu anlattı.

Bal, e-Devlet üzerindeki hizmet dökümlerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Hizmet dökümünde bir takım harf kodlarının şüphe doğurduğunu belirten Bal, “Bu harflere dikkat edin” uyarısı yaptı.

e-Devlet hizmet dökümünde yer alan harfler ve tehlike durumları şöyle:

K-‘Kontrollü iş yeri’ / Şüpheli hizmet

SGK tarafından denetime alınmış ve şüpheli görülen işyerleri hizmet dökümünde K harfiyle belirtiliyor.

Ş- Şüpheli hizmet

SGK tarafından inceleme altında olduğu ifade ediliyor. Hizmet dökümünde Ş harfi bulunan vatandaşların fiili çalışmasının teyit edilmesi gerekiyor.

S-Sahte sigortalılık

Hizmet dökümünde “S” harfi yer alıyorsa emekliliğin iptali söz konusu.