Haberler
e-Devlet'ten Hemen Kontrol Edin: Emekliliği Yakan Detay Ortaya Çıktı!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 22:59

Sahte emekliliğe yönelik incelemeler devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5 yılda 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini açıkladı. Binlerce kişinin maaşı kesilirken SGK uzmanı Murat Bal, milyonlarca emekliye kritik uyarıda bulundu. Bal, e-Devlet hizmet dökümünde emekliliğin tehlikede olup olmadığının görüldüğünü aktardı. Öte yandan Bal, emeklilik iptaline neden olan durumları da sıraladı.

Emekliliği yakan o detay e-Devlet'te saklı!

SGK’nın sahte sigortalılığına yönelik başlattığı denetimler sürüyor. Geçen gün bir açıklama paylaşan SGK, 5 yılda 12 bin 209 kişinin emekliliğinin iptal edildiğini belirtmişti. Milyonlarca vatandaş “Emekliliğim iptal edilir mi?” endişesi yaşarken Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, kritik açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’den Bengü Sarıkuş’a konuşan Bal, kimlerinin emekliliğinin tehlikede olduğunu anlattı. 

Bal, e-Devlet üzerindeki hizmet dökümlerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Hizmet dökümünde bir takım harf kodlarının şüphe doğurduğunu belirten Bal, “Bu harflere dikkat edin” uyarısı yaptı. 

e-Devlet hizmet dökümünde yer alan harfler ve tehlike durumları şöyle:

K-‘Kontrollü iş yeri’ / Şüpheli hizmet

SGK tarafından denetime alınmış ve şüpheli görülen işyerleri hizmet dökümünde K harfiyle belirtiliyor.

Ş- Şüpheli hizmet

SGK tarafından inceleme altında olduğu ifade ediliyor. Hizmet dökümünde Ş harfi bulunan vatandaşların fiili çalışmasının teyit edilmesi gerekiyor. 

S-Sahte sigortalılık

Hizmet dökümünde “S” harfi yer alıyorsa emekliliğin iptali söz konusu.

Emeklilik iptaline neden olacak durumlar şöyle sıralandı:

  • Fiilen çalışılmayan bir işyerinden sigortalı gösterilmek

  • Sahte veya paravan işyeri üzerinden sigorta yapılması

  • İşyerinin faaliyetinin gerçekte olmaması

  • Akraba veya tanıdık üzerinden ‘hatır sigortası’ yapılması

  • SGK’ya bildirilen ücret ve çalışma bilgilerinin gerçeği yansıtmaması

Murat Bal, e-Devlet hizmet dökümünde şüpheli kayıt görülmesi durumunda uygulanması gereken adımları şu sözlerle anlattı:

'Öncelikle ilgili işyerinde gerçekten çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmeleri gerekir. Eğer kayıt hatalıysa SGK’ya başvurarak durumun düzeltilmesini talep edebilirler.

Gerekirse SGK’ya dilekçe verilerek hizmetlerin incelenmesi istenebilir.  Vatandaşların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşır.

Şüpheli bir kayıt görülmesi halinde vatandaşlar SGK’ya başvurun.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
