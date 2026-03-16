Ne Dolar Ne Gümüş! Atilla Yeşilada Kazandıracak Yatırımı Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 20:51

Jeopolitik riskler nedeniyle vatandaşlar elindeki yatırımı kaybı en aza indirgeyerek korumaya çalışıyor. Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle başta altın olmak üzere yatırım araçlarının ne olacağı merak konusu. Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube hesabından açıklamalarda bulundu. Yeşilada, Türk Lirası'na dair ezber bozan tahminde bulunarak kazandıracak yatırım aracını açıkladı.

Ekonomist Atilla Yeşilada, küresel piyasalara dair tahminlerini açıkladı.

Ekonomist Atilla Yeşilada YouTube hesabından 'Her şeyden vazgeç TL'den asla' başlıklı bir video yayımladı. Jeopolitik gerilim gölgesinde yatırım araçlarına dair tahminlerde bulunan Yeşilada, şöyle konuştu:

'Amerikan piyasalarının hepsi çok pahalı. Sebebi de çok basit. IMF'nin çok basit bir bakkal hesabı var. Petrol fiyatlarında yüzde 10 artış dünya enflasyonuna 04 puan ek yük getiriyor. IMF bunu söylerken petrol fiyatı tahmini 60 civarındaydı. Şimdi 100 oldu. 

Brent petrol bir ay 100 dolarda kalırsa enflasyon hemen 2 puan kadar zıplıyor. Bu durumda Fed'in faiz indirmesinden filan bahsedilemez. Fed'in faiz indirmediği bir senaryoda da piyasa diğer konulara bakmaya başlar.'

Yeşilada, 'Dolar 50-60-70-80 TL olacak, böyle devam ederse Merkez Bankası güçlü TL politikasından vazgeçecek’ şeklindeki söylentileri ben de duyuyorum siz de duyuyorsunuz. 

Petrolün 100 dolar civarında seyrettiği en kötü senaryoda dahi Merkez Bankası rezervlerini harcayarak çok rahatlıkla dolar TL'yi baskı altında tutmaya devam eder' diye konuştu.

Atilla Yeşilada'dan ezber bozan Türk Lirası tahmini: Kazandıracak yatırımı açıkladı.

Türk Lirası'na dikkat çeken Yeşilada, ezber bozan tahminde bulundu. Yeşilada, 'İran krizi dünyada stagflasyona (durgun enflasyon) neden olur. Türkiye’de TL kral olur. Bu ortamda benim senaryomda Türk lirasında para piyasası fonları basit faizde yüzde 43 faiz getirir' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Eğer ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederse ve benim tahmin ettiğim gibi Nisan ayında da sürer ve petrol fiyatları böyle yüksek kalırsa, Merkez Bankası'nın en az bir 100 puan daha faiz arttırdığı ve bankalara borç verdiği faizi 300 puan daha yükselttiği bir ortama gireceğiz.

Dolayısıyla, İran savaşı dünyaya stagflasyon getirse de Türkiye'ye kesinlikle döviz krizi getirmeyecek.'

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
