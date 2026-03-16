Ne Dolar Ne Gümüş! Atilla Yeşilada Kazandıracak Yatırımı Açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada YouTube hesabından 'Her şeyden vazgeç TL'den asla' başlıklı bir video yayımladı. Jeopolitik gerilim gölgesinde yatırım araçlarına dair tahminlerde bulunan Yeşilada, şöyle konuştu:

'Amerikan piyasalarının hepsi çok pahalı. Sebebi de çok basit. IMF'nin çok basit bir bakkal hesabı var. Petrol fiyatlarında yüzde 10 artış dünya enflasyonuna 04 puan ek yük getiriyor. IMF bunu söylerken petrol fiyatı tahmini 60 civarındaydı. Şimdi 100 oldu.

Brent petrol bir ay 100 dolarda kalırsa enflasyon hemen 2 puan kadar zıplıyor. Bu durumda Fed'in faiz indirmesinden filan bahsedilemez. Fed'in faiz indirmediği bir senaryoda da piyasa diğer konulara bakmaya başlar.'

Yeşilada, 'Dolar 50-60-70-80 TL olacak, böyle devam ederse Merkez Bankası güçlü TL politikasından vazgeçecek’ şeklindeki söylentileri ben de duyuyorum siz de duyuyorsunuz.

Petrolün 100 dolar civarında seyrettiği en kötü senaryoda dahi Merkez Bankası rezervlerini harcayarak çok rahatlıkla dolar TL'yi baskı altında tutmaya devam eder' diye konuştu.