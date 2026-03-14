İslam Memiş Altın İçin Yeni Rakamı Verdi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 12:59

ABD-İsrail ve İran savaşının küresel piyasalara etkisi devam ediyor. Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarının da ne olacağı merak ediliyor. Altın birikimi yapan, altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ederken güvenli limanda son durum araştırılıyor. A Haber’e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın rakamlarıyla ilgili konuştu. İslam Memiş altın için yeni rakamı verdi.

Altın fiyatları: Bugün altın ne kadar?

14 Mart 2026 altın fiyatları ne kadar? 

Merak edilen soru, yanıt buldu. Savaşın gölgesinde altının ne olacağı vatandaşlar yakından takip ediliyor. Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken altında son durum merak ediliyor. Altın bugün ne kadar? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın 7 bin 134 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11 bin 743 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23 bin 485 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 46 bin 826 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 18 dolar

Altın düştü mü?

Altın fiyatları 14 Mart 2026 gününe düşüşle başladı.

Altın yükselecek mi?

Uzmanlar ve ekonomistler altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor. Uzmanlara göre altın fiyatlarında savaş nedeniyle bu dalgalı seyir normal. Ancak uzun vadede yükseliş beklentisi devam ediyor.

Finans Analisti İslam Memiş’ten altın yorumu geldi. Piyasaların sürprize açık olduğunu vurgulayan Memiş, piyasalardaki düşüşün kalıcı olmadığını vurguladı. Gram altında güçlü desteği aşağı yönlü kırıldığını söyleyen İslam Memiş, “Dolar endeksinin 100 seviyesine yükselmesiyle altın fiyatları geriledi ve şu anda ons altın uluslararası piyasalarda 5 bin 80 dolar seviyesinde. Yani tam anlamıyla baskı altında kalıyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için aslında bir fırsat sunmuş oldu” dedi.

Peki, ons altın 5 bin dolar seviyesinin altına sarkar mı? A Haber' konuşan İslam Memiş, bu soruya “Evet, sarkabilir yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

Savaş sürecinde fiyatlar baskılanmaya devam ediyor. Doların değer kazanmasıyla birlikte baskı altında kalan altın ons fiyatı için şu anda 5 bin 30 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda.”

Gram altın ne kadar olacak?

Gram altın için tahminlerde bulunan İslam Memiş, en güçlü destek seviyesi olan 7 bin 350 TL’nin aşağı yönlü kırıldığını belirtti. 

İslam Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gram altın TL fiyatı 7 bin 285 lira; bu seviye bize göre oldukça düşük. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar veya eline yeni para geçmiş olanlar için altın şu anda düşük ve alınabilir bir seviyede gidiyor. Bizim beklentimiz yine yükseliş yönlüdür; hem ons altında hem gram altında savaş sonrası yükseliş beklemeye devam ediyoruz.”

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
