İslam Memiş Altın İçin Yeni Rakamı Verdi

Finans Analisti İslam Memiş’ten altın yorumu geldi. Piyasaların sürprize açık olduğunu vurgulayan Memiş, piyasalardaki düşüşün kalıcı olmadığını vurguladı. Gram altında güçlü desteği aşağı yönlü kırıldığını söyleyen İslam Memiş, “Dolar endeksinin 100 seviyesine yükselmesiyle altın fiyatları geriledi ve şu anda ons altın uluslararası piyasalarda 5 bin 80 dolar seviyesinde. Yani tam anlamıyla baskı altında kalıyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için aslında bir fırsat sunmuş oldu” dedi.

Peki, ons altın 5 bin dolar seviyesinin altına sarkar mı? A Haber' konuşan İslam Memiş, bu soruya “Evet, sarkabilir yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

“Savaş sürecinde fiyatlar baskılanmaya devam ediyor. Doların değer kazanmasıyla birlikte baskı altında kalan altın ons fiyatı için şu anda 5 bin 30 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda.”

Gram altın ne kadar olacak?

Gram altın için tahminlerde bulunan İslam Memiş, en güçlü destek seviyesi olan 7 bin 350 TL’nin aşağı yönlü kırıldığını belirtti.

İslam Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gram altın TL fiyatı 7 bin 285 lira; bu seviye bize göre oldukça düşük. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar veya eline yeni para geçmiş olanlar için altın şu anda düşük ve alınabilir bir seviyede gidiyor. Bizim beklentimiz yine yükseliş yönlüdür; hem ons altında hem gram altında savaş sonrası yükseliş beklemeye devam ediyoruz.”