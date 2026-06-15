Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Venüs ile Uranüs açısı, ofiste günlerdir üzerinde uğraştığın ama bir türlü içinden çıkamadığın tasarıma veya projeye beklenmedik bir ilham perisi gönderiyor. Bir mesai arkadaşının yanından geçerken söylediği alakasız bir kelime veya camdan dışarı bakarken gördüğün bir detay, aniden eksik parçayı yerine oturtacak.

O meşhur 'evreka' anını yaşayarak, kilitlenmiş projeyi çok yaratıcı ve yepyeni bir formatta tamamlıyorsun. İlhamın nereden geleceği belli olmaz; bugün zihnine düşen parlak fikir, işini bir angarya olmaktan çıkarıp sanatsal bir başarıya dönüştürüyor.

Peki ya aşk? Bu yaratıcı enerjinin verdiği yüksek motivasyonla, Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısının etkisiyle akşam partnerinle mutfağa girip hiç bilmediğiniz zor bir yemeği yapmaya çalışacak veya beraber boya/çizim gibi ortak bir aktiviteye girişeceksiniz. Birlikte üretmenin verdiği haz, ilişkinizdeki tutkuyu besleyecek. Bekar bir Balık burcu isen, ilham arayışıyla iş çıkışı uğradığın bir sanat galerisi veya kitapçıda, seninle aynı estetik zevkleri paylaşan zarif ruhla çok etkileyici bir bağ kurabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...