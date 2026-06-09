Sevgili Balık, bugün tam senin burcunda gerçekleşen Ay ile Neptün kavuşumu, seni adeta bir peri masalının başrol oyuncusu, günün mutlak kraliçesi/kralı yapıyor! Sezgilerin, empatin, yaratıcılığın ve büyüleyici auran en üst seviyeye ulaşıyor. Girdiğin her ortamda insanların gözünü senden alamadığı, aklından geçenlerin anında gerçeğe dönüştüğü kadersel bir gündesin.

Ancak bu kadar yüksek bir duygusal ve sezgisel enerji, sınırlarını korumanı zorlaştırabilir. Herkesin derdine koşmak, bütün dünyayı kurtarmaya çalışmak günün sonunda enerjini tamamen sıfırlayabilir. Auranı korumayı, eşsiz ilhamını sadece kendin ve yaratıcılığın için kullanmayı öğrenmek zorundasın.

Peki ya aşk? Romantizmin tüm sınırlarının kalktığı, ayaklarının yerden tamamen kesildiği büyüleyici bir gündesin. Partnerin bugün senin için uzun zamandır gizlice hazırladığı masalsı ve devasa sürprizi nihayet gün yüzüne çıkarabilir. Bir teklif, romantik bir seyahat veya ayaklarını titretecek bir jestle kalbin sevgiyle dolup taşacak. Bekarsan, tam da senin sınırsız hayal dünyana uyum sağlayabilecek, ruhunu bir şiir gibi okuyan ve sana prens/prenses gibi davranacak çok ilham verici, büyüleyici kişiyle adeta kaderin ağlarını ördüğü masalsı bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...