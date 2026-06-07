Sevgili Balık, yeni haftaya gözlerini, inandığın illüzyonların tuzla buz olduğu bir uyanışla açıyorsun. Gözü kapalı güvendiğin birinin, senin sonsuz merhametini ve iyiliğini nasıl suistimal ettiğini tüm çıplaklığıyla göreceksin. İnsanların gizli kötülükleriyle yüzleştiğin acı ama gerekli bir pazartesi seni bekliyor.

Zira hayallerinle gerçekler arasındaki fark bugün seni içine çekecek. Böylece iş hayatında mucizeler beklemek yerine kendi gücüne odaklanacaksın. İşte şimdi küllerinden doğma, güçlenme ve lider olma vakti. Artık hiç kimseye ikinci bir şans vermeme kararı alarak büyüyorsun. Başarının odak noktasında ve ilerlemenin merkezinde de sadece sen varsın!

Peki ya aşk? İlişkinde en büyük korkularınla yüzleşebilirsin. Partnerinin uzun zamandır senden sakladığı bir gerçeği, bir aldatmacayı veya ilişkinin aslında senin kafanda kurduğun masaldan çok uzak olduğu gerçeğini fark etmek seni üzebilir. İdealize ettiğin aşkı boş verip gerçekleri yaşama vakti. Onu olduğu gibi kucaklamak ise sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Bekarsan, aşk kapını çalmak üzere. Masalsı bir tesadüfe hazır ol. Çünkü hayallerinin gerçekle buluşacağı alan tam da burası olacak ve aşk kalbini coşturacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...