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Balık Burcu right-white
4 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 4 Haziran Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün burcundaki Neptün'ün Merkür ile yaptığı zorlayıcı kare açı, senin auranı dış etkilere savunmasız bırakıyor. Çevrendeki herkesin duygusunu, krizini ve stresini kendi derdinmiş gibi üstlenebilir, günün sonunda deyim yerindeyse kim olduğunu ve ne hissettiğini bile unutabilirsin. Yani, 'Hayır' diyememenin bedelini ruhsal yorgunlukla ödeyebilirsin.

Kişisel hedeflerin ve attığın adımlarda da yoğun bir vizyon karmaşası var. Çevrendekilerin 'şunu yapmalısın, böyle davranmalısın' şeklindeki baskıları kendi iç sesini bastırabilir. Bugün önemli kararlar almak yerine tamamen kendi kabuğuna çekilip başkalarının gürültüsünden uzaklaşarak ruhunu dinlendirmelisin. Tek bir odak noktan olmalı: O da kendin!

Peki ya aşk? İlişkinde sınırların tamamen eridiği, kendi bireyselliğini partnerinin içinde kaybetme riski taşıdığın bir gün. Onun dertlerini kendi omuzlarına alarak kurban rolüne bürünmek, aranızdaki dengeyi zehirleyecektir. Bekarsan, ilk bakışta 'işte ruh eşim' dediğin o büyülü hissin, aslında senin kendi zihninde yarattığın kusursuz bir projeksiyon olduğunu anlaman çok uzun sürmeyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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