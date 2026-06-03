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Balık Burcu right-white
4 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Haziran Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kalça ve üst bacak bölgelerinde ödem veya nedensiz yorgunluklar hissedebilirsin. Neptün'ün sıvı döngülerini yavaşlatan etkisi nedeniyle uzun süre hareketsiz kalmak eklemlerinde sertleşme yapabilir. Oturduğun yerde esneme hareketleri yapmak kan akışını hızlandıracaktır.

Ayrıca ev ortamının enerjisini temizlemeye ihtiyaç duyabilirsin. Evdeki toz, küf veya havalandırılmamış ortamlar solunumunu hassaslaştırabileceğinden, bugün pencereleri sonuna kadar açıp yaşam alanını tazelemek ciğerlerine derin bir şifa sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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